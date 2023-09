Ven biển và đồng bắc Bắc Bộ sắp có mưa to

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ đêm 27-29/9, Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Từ đêm 27-28/9, Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông, sau mưa rào và dông, cục bộ mưa to.

Các khu vực khác mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Miền Bắc sắp hứng mưa sau nhiều ngày nắng nóng. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Trước khi có các hình thái thời tiết trên, ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới nên khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 0h ngày 25/9 đến 13h ngày 25/9 phổ biến 50-80 mm, cục bộ một số nơi trên 150 mm như: Hương Phú (Thừa Thiên Huế) 283 mm, Đà Nẵng 197 mm, Triệu Ái (Quảng Trị) 187 mm, Hương Thủy (Hà Tĩnh) 186 mm, Hội An (Quảng Nam) 171 mm...

Từ 25-27/9, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Ở Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa phổ biến 70-200 mm, có nơi trên 230 mm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 50-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã gần bão hòa (trên 95%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện:

Thanh Hóa: Lang Chánh, Thường Xuân, Quan Hóa, Mường Lát, Như Xuân, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thạch Thành.

Nghệ An: Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Tương Dương, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Thanh Chương.

Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ.

Quảng Bình: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Quảng Trị: Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ, Gio Linh, Triệu Phong.

Thừa Thiên Huế: Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc.

TP Đà Nẵng: Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Sơn Trà.

Quảng Nam: Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn, Tiên Phước, Đại Lộc, Núi Thành.

Quảng Ngãi: Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Bình Sơn, Thị xã Đức Phổ.

Bình Định: An Lão, Vân Canh, Hoài Ân, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Hoài Nhơn, Phù Mỹ.

Kon Tum Kon: Plông, Đắk Glei, Tu Mơ Rông.

Gia Lai: Đắk Pơ, Kbang, Krông Chro, Đắk Đoa, Mang Yang.

Chiều và đêm 27/9, Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa phổ biến 40-100 mm, có nơi trên 120 mm, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 40-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết thêm, từ 25/9 đến 27/9, trên các sông tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, Kon Tum khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên tại thượng lưu các sông từ 3-6 m, tại hạ lưu từ 1,5-2,5 m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ các sông nhỏ, thượng lưu các sông dao động ở mức báo động 1 (các sông nhỏ ở Kon Tum lên mức báo động 1 - báo động 2), hạ lưu các sông chính ở dưới báo động 1.

Lúc 13h ngày 25/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng khoảng 150 km về phía Đông Đông Nam, cách Quảng Ngãi khoảng 80 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 8-9. Áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15km/h. Dự báo đến 1h ngày 26/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển từ Quảng Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, không đổi hướng di chuyển, tốc độ 15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp cấp 6-7, giật 9. Đến 13h cùng ngày, áp thấp trên đất liền Quảng Trị đến Quảng Nam, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km.