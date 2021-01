Vé tàu xe Tết ở miền Trung: Khách thảnh thơi, nhà xe bận rộn mời chào

(VTC News) -

Ngày 26/1 (14 tháng Chạp), không khí bên trong Bến xe Trung tâm Đà Nẵng khá vắng vẻ. So với những năm trước, thời điểm này tại khu vực bán vé xe Tết của các nhà xe hàng ngày tấp nập người ra vào thì năm nay lượng người xếp hàng thưa thớt.

Nhà xe mời khách

Theo khảo sát, vé xe dịp Tết Nguyên đán tăng từ 30-60% tùy từng chặng. Đơn cử, nhà xe Minh Quốc tuyến Đà Nẵng-Kon Tum chào bán vé từ ngày 1- 10/2 (20 đến 29 tháng Chạp) và từ ngày 13- 14/2 (Mồng 2 và Mồng 3 Tết) tăng 40% so với ngày thường.

Những ngày qua, hành khách đến Bến xe Trung tâm Đà Nẵng mua vé về quê rất thưa thớt.

Các nhà xe chạy tuyến Đà Nẵng-Nha Trang cũng báo giá tăng từ 40-60% trong các ngày từ mồng 1 đến mồng 10 Tết Nguyên đán.

Tương tự, các nhà xe chạy tuyến Đà Nẵng-Hà Tĩnh, Đà Nẵng-Nghệ An và Đà Nẵng-Thanh Hóa cũng báo giá tăng 30-60% so với ngày thường nhưng hiện vẫn chưa bán hết vé.

Anh Dương Đăng Quang, công nhân tại Đà Nẵng đến bến xe mua vé về Kon Tum với mức giá 280 nghìn đồng cho loại xe 40 giường cho biết, năm ngoái anh phải rất vất vả mới mua được vé nhưng năm nay lại rất dễ vì không có cảnh người chen lấn, xếp hàng.

“Ngày thường thì vé giá tuyến Đà Nẵng-Kon Tum 200 nghìn đồng. Vé dịp Tết đương nhiên phải tăng nhưng vẫn trong mức vừa phải. Năm nay mua vé thoải mái hơn năm ngoái vì xe còn nhiều giường trống để lựa chọn”, anh Quang cho biết.

Anh Võ Hồng Lĩnh cùng vợ đến mua vé tuyến Đà Nẵng - Hà Tĩnh cho biết khá bất ngờ vì phòng bán vé năm nay vắng vẻ.

“Năm nay mua vé dễ hơn mọi năm. Dù giá vé tăng so với ngày thường vì nhà xe phải bù chi phí do chạy một chiều nhưng đỡ được cảnh chen lấn như năm ngoái. Vợ chồng tôi cũng mua luôn vé khứ hồi để mồng 4 vào lại Đà Nẵng”, anh Lĩnh nói.

Theo ông Phạm Lợi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này lượng khách mua vé ít, chỉ bằng khoảng 60-70% so với các năm trước.

Tại ga Đà Nẵng, phần lớn hành khách thực hiện đặt vé trực tuyến nên người đến ga rất ít. Theo bà Lê Thị Tuyến, Đội trưởng Đội khách vận (Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng), đơn vị thực hiện bán vé tàu Tết từ ngày 1/10 đến nay. Giá vé tàu Tết năm nay so với Tết năm ngoái không tăng. Còn so với ngày thường, giá vé tàu Tết tăng từ 30-40% tùy chặng.

Bà Tuyến cho hay, ngành đường sắt thực hiện giảm giá vé 50% cho trẻ em dưới 10 tuổi đi cùng cha mẹ với chặng trên 500 km trong dịp Tết. Với học sinh, sinh viên về Tết sớm (không trùng những ngày cao điểm), ngành đường sắt cũng giảm 30% giá vé.

Ngành đường sắt bán vé qua mạng nên tại ga Đà Nẵng không xảy ra tình trạng hành khách chen lấn, xếp hàng chờ mua vé tàu Tết.

Khách chọn máy bay, xe riêng

Theo tìm hiểu của PV, sở dĩ lượng khách mua vé trong dịp Tết năm nay giảm so với những năm trước là do nhiều người chọn đi máy bay hoặc ô tô riêng và cả do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Theo ông Phạm Lợi, kinh tế ảm đạm, lo ngại dịch nên người dân hạn chế đi lại bằng phương tiện xe khách. Mặt khác, giá vé máy bay hiện cũng khá rẻ nên người dân ưu tiên chọn phương án di chuyển bằng đường hàng không.

Anh Nguyễn Hoàng Quân cho biết, năm nay vợ chồng anh cùng 2 con chọn đi máy bay về Hà Nội vì giá vé khá mềm, lại nhanh, đỡ vất vả hơn.

“Nếu đi tàu thì giá vé cũng tương đương với giá máy bay cho chặng Đà Nẵng-Hà Nội nhưng phải mất hơn 1 ngày nên tôi chọn đi máy bay vì chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Như vậy đi máy bay sẽ giành thêm được thêm 2 ngày thăm thú, chơi Tết cùng gia đình, bạn bè”, anh Quân so sánh.

Tương tự, chị Lê Thị Sen cũng đặt vé may bay để về TP.HCM đón Tết cùng gia đình thay vì hoặc đi tàu, hoặc đi xe khách như những năm trước. Theo chị Sen, năm nay các hãng hàng không có nhiều chương trình khuyến khích hành khách đi lại bằng máy bay nên giá vé mềm hơn so với mọi năm. Nếu so với vé tàu thì giá vé máy bay không cao hơn bao nhiêu.

“Năm nay mình săn được giá rẻ nên cả nhà đi máy bay vào TP.HCM. Năm nào cũng lo chuyện vé tàu xe nhưng năm nay thuận lợi hơn rất nhiều nên cũng thấy thoải mái, đỡ áp lực chuyện đi lại”, chị Sen cho biết.

Nhiều hành khách lựa chọn di chuyển trong dịp Tết bằng đường hàng không vì các hãng có nhiều chương trình giảm giá vé.

Không thuận tiện về chặng bay, năm nay nhiều người dân các tỉnh miền Trung làm ăn tại Đà Nẵng chọn phương tiện ô tô cá nhân để về quê.

Anh Phan Chung (quê Nghệ An) cho biết, Tết này gia đình anh dự tính sẽ chạy ô tô về quê cho thuận tiện và chủ động trong đi lại.

“Vợ chồng mình thay nhau vừa chạy vừa nghỉ vì quãng đường Đà Nẵng-Nghệ An khoảng 500 km nên không phải vất vả mà con cái cũng đỡ mệt hơn so với đi tàu hoặc xe khách. Mấy gia đình cùng quê cũng hẹn nhau chạy ô tô về, vừa đi vừa nghỉ, tranh thủ thăm thú bạn bè ở Quảng Bình, Quảng Trị nên coi như chuyến du lịch dọc miền Trung cuối năm, rất thuận tiện”, anh Chung cho biết.

Tương tự, nhiều người quê Bình Định, Đăk Lăk, Gia Lai, Hà Tĩnh, Thanh Hóa làm ăn, sinh sống tại Đà Nẵng cũng sử dụng ô tô cá nhân thay vì đi tàu, xe khách như mọi năm.