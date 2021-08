Vẻ kiều diễm của 10 nữ hoàng phòng vé Trung Quốc

228,5 triệu USD ). Năm 2017, Mã Lệ tiếp tục là nữ chính trong bộ phim Never Say Die (Oan gia đổi mệnh), đóng cùng Ngải Luân, Thẩm Đằng có doanh thu 334 triệu USD . Thành công liên tiếp giúp Mã Lệ trở thành nữ diễn viên đầu tiên đạt doanh thu phòng vé 2 tỷ NDT. Mới đây, Hổ Siberi - một bộ phim hài kinh phí thấp do Mã Lệ đóng chính đã đọat giải thưởng Chiếc Cốc Vàng (Phim xuất sắc) tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải.