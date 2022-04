Vẻ điển trai, ngọt ngào của Ahn Hyo Seop trong bộ ảnh mới

(VTC News) -

Khác với hình ảnh nam tính trên tạp chí Dazed, ngôi sao bộ phim "Hẹn hò chốn công sở" dịu dàng hơn với phong cách ngọt ngào, năng động. Ahn Hyo Seop nổi bật trong các bộ trang phục giản dị như áo sơ mi hoạ tiết, quần short,... Nụ cười rạng rỡ "đốn tim" của nam tài tử phái đẹp.

Ahn Hyo Seop hiện đang nhận được nhiều sự chú ý sau vai diễn "tổng tài" Kang Tae Moo trong bộ phim truyền hình ăn khách "Hẹn hò chốn công sở". Sắp tới, khán giả sẽ được thấy Ahn Hyo Seop trong bộ phim "Muốn gặp em" (Someday or One Day) phiên bản Hàn Quốc. Bộ phim được đổi tên thành "Bước vào dòng thời gian của em" (Please come to me), do Netflix mua bản quyền phát sóng.

Trong phim, anh sẽ đóng vai Lý Tử Duy, bản Đài Loan do nam diễn viên Hứa Quang Hán thể hiện. Nữ diễn viên Jeon Yeo Bin sẽ vào vai nữ chính Hoàng Vũ Huyên (Kha Giai Yến từng thể hiện). Nội dung phim sẽ xoay quanh câu chuyện của cô gái Hoàng Vũ Huyên vì thương nhớ bạn trai Vương Thuyên Thắng đã qua đời hai năm nên muốn gặp lại anh. Cô xuyên không vào một cô gái mang tên Trần Vận Như và gặp gỡ chàng trai Lý Tử Duy giống hệt với người yêu của mình. Các nhân vật xuyên không nhiều giai đoạn thời gian khác nhau, dần tìm ra chân tướng của sự việc.

"Muốn gặp anh" ghi điểm không chỉ bởi kịch bản đặc sắc mà còn ở những tình tiết bất ngờ và kịch tính khi kết hợp các yếu tố lãng mạn, giả tưởng, trinh thám và tâm lý. Những chi tiết này đưa ra những gợi ý thú vị, dẫn dắt người xem. Phim chứa đựng thông điệp lạc quan về cuộc sống.