Vẻ đẹp nhà thờ Mằng Lăng, nơi lưu giữ sách Quốc ngữ đầu tiên

Nhà thờ Mằng Lăng (xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) được xây dựng từ năm 1892, rộng 5.000 m2, bên trong hang đá lưu giữ cuốn sách đầu tiên in bằng chữ Quốc ngữ.