Vé chợ đen tứ kết World Cup Anh vs Pháp giá hơn 145 triệu đồng

(VTC News) -

The Sun đưa tin 1 cặp vé xem trận đấu tứ kết World Cup giữa Anh và Pháp đang được rao bán ở mức 5.000 bảng Anh, gấp 28 lần so với giá gốc. Do tính chất căng thẳng và hấp dẫn của trận đấu, nhiều người hâm mộ may mắn sở hữu vé từ trước quyết định bán lại tấm vé của mình trên các trang web chợ đen. Các nhà tổ chức chỉ ấn định mức giá 175 bảng Anh cho cặp vé loại này.

Báo chí Anh cho biết sẽ có ít nhất 10.000 người hâm mộ Anh có mặt tại Qatar để ủng hộ Tam sư. Sân Al Bayt sẽ được những CĐV nổi tiếng cuồng nhiệt của xứ sở sương mù phủ kín cùng nhiều CĐV khác trên toàn thế giới. Dù vậy, The Sun cũng cho rằng chi phí ăn ở, di chuyển và vé máy bay cùng giá vé chợ đen "trên trời" có thể là rào cản khiến nhiều người dân Anh không đi xem World Cup.

Vé xem đội tuyển Anh cao gấp 28 lần giá gốc.

Đội tuyển Anh giành chiến thắng thuyết phục trước Senegal ở vòng 1/8 World Cup 2022. Tuy nhiên, buổi tập vừa qua của Tam sư mang đến những nỗi lo. Tiền vệ phòng ngự Declan Rice gặp chấn thương và vắng mặt. Ngôi sao của West Ham được xem là vị trí không thể thay thế với HLV Gareth Southgate.

Nhà cầm quân này có thể sẽ ưu tiên hơn cho mặt trận phòng ngự khi phải đối mặt với đối thủ giàu sức tấn công như đội tuyển Pháp. Ông Southgate có lý để cẩn trọng bởi Kylian Mbappe đang có phong độ rất cao với 5 bàn thắng cho Pháp ở giải đấu lần này. Dù vậy, đội tuyển Anh vẫn có những lợi thế nhất định.

Tính đến hết vòng 1/8, đội tuyển Anh là đội bóng duy nhất chưa nhận bất kỳ một thẻ phạt nào ở World Cup 2022. Điều này đồng nghĩa với việc Harry Kane và đồng đội có thể thi đấu mà không lo bị treo giò ở vòng bán kết nếu đội nhà giành quyền đi tiếp.

Đội tuyển Pháp có Aurelien Tchouameni và Jules Kounde thuộc diện này. Cả 2 người đều là hậu vệ đá chính của nhà đương kim vô địch. Dù vậy, HLV Didier Deschamps có thể thay Kounde bằng Benjamin Pavard với chất lượng tương đương.