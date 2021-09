Vbiz tuần qua: Trấn Thành - Thủy Tiên và chuyện sao kê, Hương Giang bị hãm hại

Làng giải trí trong nước vừa trải qua một tuần đầy sóng gió, hết chuyện từ thiện đến những "âm mưu đấu đá" giữa chốn showbiz.

Câu chuyện minh bạch tiền từ thiện không hồi kết

Bắt nguồn từ Đàm Vĩnh Hưng, câu chuyện sao kê tiền quyên góp từ thiện ngày càng thêm cao trào khi điểm mặt gọi tên thêm nhiều nhân vật khác bao gồm Trấn Thành, Thủy Tiên và mẹ Hồ Ngọc Hà. Trong khi Trấn Thành âm thầm khóa bình luận trên fanpage có 18 triệu lượt theo dõi, phía Hồ Ngọc Hà im hơi lặng tiếng thì vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã 2 lần đính chính tin đồn.

Những nhân vật được gọi tên trong câu chuyện sao kê tiền từ thiện tuần qua.

Sau lần livestream tuyên bố sẽ mời những người trong cuộc đến ngân hàng để sao kê sau khi hết dịch, mới đây Công Vinh lại lên tiếng làm rõ số tiền 42 tỷ đồng được cho là thiếu minh bạch trong tổng số tiền từ thiện mà hai vợ chồng đã quyên góp được. Cụ thể, cựu danh thủ chia sẻ bài đăng giải thích của FC Thủy Tiên và nói thêm: "Riêng số tiền 42 tỷ này, giấy xác nhận có mộc đỏ chính quyền là thật, giấy xác nhận mộc đỏ ngân hàng là thật, nhà chống lũ là thật, nhân chứng vật chứng đầy đủ như thế mà mọi người còn không tin, lại đi tin những lời xuyên tạc vô căn cứ trên mạng xã hội".

FC Thủy Tiên giải thích về số tiền 42 tỷ đồng khiến vợ chồng nữ ca sĩ bị nghi ăn chặn.

Công Vinh chia sẻ bài đăng và giải thích thêm với giọng điệu vô cùng gay gắt.

Hương Giang bị hãm hại

Gần một năm im hơi lặng tiếng, tên tuổi của Hoa hậu chuyển giới Hương Giang chỉ vừa được hâm nóng sau khi bỏ ra 900 triệu đấu giá đồng hồ để quyên tiền chống dịch. Mới đây, cô lại trở thành chủ đề nóng khi đoạn video được cho là của một hoa hậu kiêm ca sĩ nổi tiếng phát ngôn thô tục và nói xấu đồng nghiệp.

Hương Giang nằm không cũng trúng đạn vì loạt tin đồn trên mạng xã hội.

Nhiều nghi vấn đổ dồn về Hoa hậu Hương Giang khiến quản lý của cô ngay lập tức phải lên tiếng đính chính. "Giả giọng người khác để quay những clip vui vẻ, hài hước, hát hò thì còn vui, nhưng nếu giả giọng người ta để tạo ra những chuyện mang mục đích hãm hại người khác thì không nên chút nào đâu. Mình không phải chưa từng xem các clip rất nhiều bạn nhái được giọng của Hương Giang, nhưng chưa bao giờ mình nghĩ xa tới mức như thế này", phía Hương Giang gay gắt. Ngoài ra, quản lý của Hương Giang khẳng định nữ ca sĩ chưa từng có bất kì cuộc trò chuyện nào như thế này nên đây hoàn toàn là những thông tin vu khống, bịa đặt.

Gia đình Phương Mỹ Chi bị nhiễm COVID-19

Trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi bất ngờ chia sẻ chuyện bản thân và gia đình dương tính với COVID-19 sau khi thực hiện test nhanh. Á quân Giọng hát Việt nhí chia sẻ về nguyên nhân nhiễm bệnh: "Em không biết lý do chính xác em bị nhiễm là gì, nhưng 1 lý do dễ hiểu nhất có lẽ là do má em đi siêu thị để mua nhu yếu phẩm".

Phương Mỹ Chi thông báo bản thân và gia đình dương tính với COVID-19.

Chia sẻ về quá trình chữa bệnh, Phương Mỹ Chi nhận được nhiều lời khen về tinh thần lạc quan. Được biết, giọng ca nhí đã cố giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Sau 14 ngày, 4 người trong gia đình Phương Mỹ Chi đã có kết quả âm tính với SARS-COV-2 và sẽ tiếp tục cách ly tại nhà. Cư dân mạng dành nhiều lời động viên và chúc gia đình Phương Mỹ Chi sớm hồi phục sức khỏe.