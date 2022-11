Vào mùa 'hái lộc dưới sông'

Lũ lớn, người dân nhiều nơi ở An Giang tất bật mang ngư cụ ra đồng khai thác nguồn lợi thủy sản, kiếm thêm thu nhập. Trong ráng chiều, những chiếc xuồng cui của ngư dân từ phía bên kia sông Hậu lắc lư rẽ nước chở sản vật mùa nước nổi về phố thị.

Mùa lũ là mùa 'hái lộc dưới nước'

Đủ loại sản vật

Góc chợ Long Xuyên (tỉnh An Giang) nằm cạnh phà Ô Môi nhộn nhịp hẳn lên bởi tiếng ồn ào của bạn hàng bán cá, tôm. Không biết từ bao giờ, cứ mỗi chiều tà, nơi đây lại họp chợ cá sông, cá đồng rôm rả. Bà con chủ yếu ở cồn Phó Ba khai thác được mớ cá, con tôm, bông điên điển, bông súng đồng lại mang qua góc chợ này bày bán hoặc cân sỉ cho bạn hàng.

Chị Tuyền, chuyên bán đặc sản đồng, cho biết: “Ngư dân khai thác cá đồng, cá sông quanh năm. Do đó, cá, tôm, cua, ốc ở chợ này khá phong phú. Đặc biệt, vào mùa lũ, sản lượng cá, tôm được ngư dân khai thác nhiều hơn ngày thường. Mỗi ngày, tôi thu mua hàng chục ký tôm, cá đủ loại. Sau đó, tôi bán lẻ và giao cho các nhà hàng ở TP. Long Xuyên”.

Thu hoạch bông điên điển mùa lũ

Xách vợt tôm sông nặng trịch từ dưới ghe lên, anh Nguyễn Văn Tình tỏ ra vui vẻ vì hôm nay trúng mánh. Thấy anh vừa bước lên góc chợ, bạn hàng tranh nhau cân mua tôm bán lẻ tại chợ. Anh Tình đã sống bằng nghề cào cá sông sâu hơn 20 năm nên rất giàu kinh nghiệm trong nghề hạ bạc mùa nước nổi.

Nhìn dòng nước đỏ quạch phù sa, anh nói, lũ năm nay lớn nên tôm, cá thiên nhiên sinh sản nhiều. Dạo rày, anh dong ghe ra sông Hậu cào dính cá, tôm khá hơn so với mọi năm. “Mùa lũ năm nay, tôm sông loại nhỏ (còn gọi tôm lóng), tui cào dính 4-5kg mỗi ngày. Nhờ trời ban cho nguồn tôm nên dân làm nghề bà cậu (nghề đi câu, đánh lưới- PV) có thu nhập kha khá, không phải lên Bình Dương vất vả kiếm ăn”, anh Tình nói.

Chị Dương bán tôm, cá sông cho hay, đầu mùa lũ tới nay, mỗi ngày chị thu mua gần 10kg tôm nhỏ, lớn. Tôm sông do đặt lọp, cào, chài… dính rất nhiều. “Tôm lóng có giá 150.000-180.000 đồng/kg, tôm càng xanh loại I dao động từ 500.000-700.000 đồng/kg. Dù giá cao nhưng nhiều người vẫn thích mua. Đặc biệt, tôm loại lớn được các quán ăn, nhà hàng thu mua mạnh…”, chị Dương nói.

Ngoài ra, ở chợ này, ngư dân bày bán rất nhiều loại cá ngon, như heo, chốt, sát, vồ đém, cóc, lòng tong…, giá dao động từ 100.000-600.000 đồng/kg (tùy loại). Người mua, người bán quen mặt nên những chị bạn hàng bán sát giá. Thuận mua vừa bán, có người mặc cả nhiều thì các chị bạn hàng chỉ giảm giá chút ít cho vui. “Chỗ nào bán cũng vậy, nếu mình bán cao giá hơn thì người mua và người bán sẽ so bì. Nếu hôm nay, người mua phát hiện mình bán giá cao thì họ sẽ không mua cá của mình nữa”, chị Dương bảo.

Chợ quê rôm rả

Nhiều chợ quê bán thủy sản trong vùng chỉ họp lúc nửa đêm rồi kết thúc chóng vánh lúc hừng đông. Cá đồng từ đây được bạn hàng phân phối khắp các chợ trong tỉnh.

Bà Tư Sang chuyên thu mua cá đồng, cho biết, kể khi nước lũ tràn đồng, bà đã có mặt tại chợ Cây Trâm (xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc) cân hàng trăm ký cá, lươn, tôm… để phân phối tới các chợ đầu mối. “Dạo trước, mỗi đêm tui thu mua 4-5 tấn cá linh. Bây giờ, sản lượng cá giảm nhiều, nay mỗi đêm, tui thu mua gần 800.000kg cá, cua, tôm. Nhờ buôn bán cá đồng mà gia đình tui có thu nhập ổn định trong mùa nước nổi…”, bà Tư Sang bảo.

Mùa nước nổi, chợ số 10 (huyện Châu Thành) là nơi tập kết và buôn bán cá đồng tấp nập, tạo nên bức tranh sinh động nơi làng quê trù phú. Sản vật mùa nước nổi tại đây đa dạng, với đủ loại cá: linh, mè vinh, trê, lóc, trèn răng, trèn bầu, kết bạc, chạch cơm, chạch lấu, chốt, heo…

Mua bán từ nửa đêm về sáng

Đang loay hoay xách từng vợt cá nhảy lách chách đổ lên xe tải, anh Tư Phúc bày tỏ: “Mỗi đêm, nơi đây có trên 90 chiếc xuồng câu, lưới của bà con. Ngày nào cũng vậy, tui cân 3-4 tấn cá đồng các loại để vận chuyển xuống các chợ ở TP. Cần Thơ cân cho bạn hàng”. Các loại cá đồng ở đây có giá rẻ hơn so với nơi khác. Cụ thể, cá khoai 60.000 đồng/kg, cá chạch loại lớn 100.000 đồng/kg, cá lóc to bằng cùm tay 100.000 đồng/kg, cá linh to bằng ngón tay 20.000-30.000 đồng/kg...

Anh Tường bán cá linh

Mấy ngày nay, nước lên đồng nhiều, anh Tường đặt 30 miệng đú, bình quân mỗi đêm thu hoạch từ 40-50kg cá các loại. Hôm nào trúng mánh, anh thu 50-60kg cá, chủ yếu là cá linh. Cá linh rọng sống, anh Tường cân cho bạn hàng chợ, với giá 20.000-30.000 đồng/kg, còn cá linh chết thì bán cho các chủ hầm nuôi cá bông, giá 5.000 đồng/kg. “Tui đặt đú trên cánh đồng và ven kênh Mặc Cần Dưng. Lũ cao, luồng đú của tui thu hoạch cá nhiều hơn so với các năm trước. Nhờ vậy, tui có thu nhập khá hơn để nuôi sắp nhỏ ăn học”, anh Tường nói.

Trời vừa tỏ mặt, dưới dòng kênh, tiếng máy nổ lạch phạch, tiếng khua dầm nạy nước lách chách của ngư dân cặp bến rồi lặng lẽ rời đi. Trên bờ, chợ quê nhóm họp sôi động với nhiều sản vật đồng, tạo nên bức tranh sinh động, đa sắc màu mùa lũ.