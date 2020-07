Vàng trở lại đường đua tăng giá

6h30 sáng nay, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.775 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng đã có một phiên giảm sau khi đạt đỉnh cao gần 8 năm do các hoạt động sản xuất trở lại tại Mỹ và sự kỳ vọng về kết quả thử nghiệm vacxin COVID-19.

Tuy nhiên, giá vàng thế giới nhanh chóng tăng trở lại do sức cầu đối với vàng lớn, bất chấp các thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục đi lên.

Vàng tăng giá còn do đồng USD giảm và được dự báo sẽ suy yếu trong năm tới do nhu cầu đối với đồng tiền này co lại và triển vọng ảm đạm của nền kinh tế Mỹ. Lượng tiền khủng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bơm thanh khoản vào thị trường cũng khiến USD giảm. Trong tháng 6, đồng USD đã giảm 1%.

Giá vàng trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 2/7, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 49,40 triệu đồng/lượng (mua vào) và 49,55 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 49,26 triệu đồng/lượng (mua vào) và 49,66 triệu đồng/lượng (bán ra).