Vàng thế giới giảm, vàng trong nước tăng

(VTC News) -

Diễn biến khó suy đoán

Dù giá vàng lấy lại đà tăng trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 4 nhưng vẫn không thể bù đắp khoản lỗ trong cả tháng. Các chuyên gia đánh giá, đây là tháng tồi tệ nhất đối với thị trường kim loại quý khi giá vàng giảm đi tận 1,7% trong cả tháng.

Theo Edward Moya - nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA, giới đầu tư không thể ngờ việc đồng USD vươn lên một cách mạnh mẽ như vậy.

Sức mạnh của đồng bạc xanh được thúc đẩy bởi dòng tiền trú ẩn an toàn do lo ngại về suy thoái kinh tế trên toàn châu Âu, chiến lược “không COVID” của Trung Quốc và kỳ vọng về một chênh lệch lãi suất khá lớn giữa đồng USD và các đối tác thương mại lớn do lập trường tích cực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Việc đồng USD mạnh hơn đã làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý đối với giới đầu tư, khiến giá vàng giảm mạnh.

Giới chuyên gia dự báo, thị trường vàng trong tuần này vẫn sẽ tiếp tục chịu áp lực bởi quyết định lãi suất của FED tại cuộc họp diễn ra vào giữa tuần. Phần lớn ý kiến nhận định, Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ bỏ qua sự sụt giảm mạnh của GDP trong quý I và mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ để “hạ nhiệt” lạm phát vốn đang “nóng”.

Cuộc khảo sát của Kitco News về giá vàng tuần tới cho thấy, số lượng nhà đầu tư cá nhân kỳ vọng xu hướng tăng đã giảm so với nhiều tuần trước đó.

Theo đó, một khảo sát trên Phố Wall của Kitco cho thấy, có 53% nhận định kim loại quý sẽ tăng trong tuần mới, 25% đưa ra quan điểm ngược lại và những nhà phân tích còn lại dự báo giá vàng đi ngang.

Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tiếp tục duy trì mức cao vào ngày cuối kỳ nghỉ lễ.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, bảng giá vàng hôm nay 2/5/2022 tại thị trường Hà Nội, TPHCM giá vàng SJC, giá vàng 9999 được dự báo tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Đầu giờ sáng nay, tại Hà Nội Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC ở mức 69,65 - 70,37 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng SJC sáng nay tại TPHCM mua vào ở mức 69,65 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 70,37. Như vậy so với đầu giờ sáng qua, giá vàng SJC hôm nay tăng nhẹ.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng 9999 sáng nay ở TPHCM và Hà Nội thay đổi đáng kể: Giá vàng DOJI Hà Nội có mức 69,55 - 70,2 triệu đồng/lượng (mua - bán); Vàng Doji tại Sài Gòn có mức là 69,7 - 70,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mở cửa sáng nay, tại thương hiệu Phú Quý giá vàng miếng niêm yết ở mức 69,6 - 70,25 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu ở mức 69,6 - 70,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi giá vàng miếng - vàng rồng Thăng Long 999.9 (24K), vàng nhẫn tròn trơn ở mức 55,28 - 55,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.140 đồng/USD, tăng 5 đồng so với sáng qua hôm qua. Tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank: mua vào 22,780 VND bán ra mức 23,090 VND.