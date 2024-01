'Vàng tặc' dựng lều trại, đào hầm lò khai thác trái phép ở Quảng Nam

(VTC News) -

Ngày 12/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an xã Phước Gia (huyện Hiệp Đức) vừa tổ chức tuần tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực Nước Triêng, thuộc thôn Hạ Sơn, xã Phước Gia (vị trí giáp ranh với xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My).

Lực lượng chức năng phát hiện các hầm lò, lều trại và thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động khai thác vàng trái phép. (Ảnh: C.A)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện các hầm lò, lều trại và thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động khai thác vàng trái phép.

Công an xã đã tiến hành đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi khu vực, phá hỏng máy nổ, máy bơm nước, cối xay, các ống dẫn nước và tất cả các công cụ, thiết bị phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép.

Theo Công an xã Phước Gia, trước khi tổ chức truy quét, đơn vị phát hiện một số đối tượng lạ mặt thường xuyên xuất hiện tại địa phương, có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động khai thác vàng trái phép.

Được biết, cuối năm 2023, để bàn giao địa bàn cho đơn vị thi công dự án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Phú Ninh đã tổ chức truy quét, xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Tam Lãnh, nhất là khu vực Núi Kẽm.

Cụ thể, Công an tỉnh và Công an huyện Phú Ninh tổ chức 2 tổ công tác tiến hành kiểm tra, truy quét xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép theo 2 hướng từ Hố Gần và Thác Trắng đến khu vực Núi Kẽm.

Lực lượng chức năng phá hủy 20 lán trại ở thủ phủ vàng Bồng Miêu. (Ảnh: C.A)

Tại hiện trường các khu vực trên, lực lượng chức năng không phát hiện người hoạt động khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, ở thủ phủ vàng Bồng Miêu còn nhiều lán trại, máy móc phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép.

Thượng tá Huỳnh Văn Công - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh cho biết, Tổ công tác đã kiểm tra, truy quét toàn diện các cửa hầm lò ở khu vực Núi Kẽm, vô hiệu hóa 4 máy nổ, 1 máy phát điện, 20 lán trại, 7 hố ngâm ủ quặng, khoảng 1.500m dây dẫn nước, khoảng 900m dây điện và nhiều công cụ thô sơ khác.

Sau khi kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực hầm lò Núi Kẽm, Tổ công tác đã làm sạch địa bàn, bàn giao cho Công an huyện Phú Ninh, Công an xã Tam Lãnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để tiếp tục thực hiện dự án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu.