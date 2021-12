Vàng SJC mất mốc 61 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới 11 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Đầu giờ sáng nay (9/12), giá vàng miếng được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 60,25 - 60,95 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với chốt phiên giao dịch trước, giá vàng SJC giảm khoảng 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 700.000 đồng/lượng.

Vàng SJC quay đầu giảm. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, giá vàng SJC của Tập đoàn Phú Quý đang ở mức 60,30-60,88 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 520.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 430.000 đồng/lượng chiều bán ra so với mở đầu phiên giao dịch sáng qua. Chênh lệch giá mua - bán là 600.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 60,2 - 60,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Trên thị trường thế giới, lúc 6h sáng nay 9/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 1.783 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng trên thị trường quốc tế neo ở ngưỡng thấp do các nhà đầu tư không còn hứng thú với những kênh đầu tư an toàn và lợi nhuận của vàng không như kỳ vọng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 11,3 - 11,4 triệu đồng/lượng.