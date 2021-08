Vàng sắp tăng giá kéo dài?

Vàng trong nước và thế giới chung nhịp

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới trong tháng 8/2021.

Giá vàng thế giới tháng 8 giảm so với tháng trước đó sau khi số liệu thị trường việc làm Mỹ tháng 7/2021 vượt kỳ vọng của các chuyên gia. Theo đó, USD tăng giá, thị trường chứng khoán tăng điểm và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh khiến cho nhu cầu đối với vàng giảm. Tính đến ngày 25/8/2021, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.789,57 USD/ounce, giảm 0,9% so với tháng 7/2021.

Tại thị trường trong nước, chỉ số giá vàng tháng 8 giảm 0,49% so với tháng liền trước; giảm 1,65% so với tháng 12/2020 và giảm 3,02% so với cùng kỳ năm 2020. Bình quân 8 tháng năm 2021, giá vàng tăng 13,8%.