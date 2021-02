Văn Quyết: Tôi sẽ gắn bó với Hà Nội FC tới khi hết sức thì thôi

(VTC News) -

Hơn 10 năm chơi bóng chuyên nghiệp, trải qua bao thăng trầm cùng Hà Nội FC cũng như ĐTQG, Văn Quyết rút ra nhiều bài học cho bản thân. Năm 2020 là năm đáng nhớ với cầu thủ này khi anh giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2020 và Vận động viên tiêu biểu toàn quốc 2020. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của chàng trai Thạch Thất.

- Văn Quyết bén duyên với bóng đá thế nào? Quyết có thể kể lại hành trình được tuyển vào lò đào tạo của Thể Công trước kia và Viettel hiện tại thế nào?

Từ bé tôi đã có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Ở thời điểm đó tại Việt Nam có nhiều lò đào tạo, tôi quyết định đi thi tuyển và may mắn là được vào lò đào tạo của Thể Công và tình yêu với bóng đá được vun đắp thêm từ đó.

- Lý do gì khiến Quyết chọn gia nhập Hà Nội T&T (Hà Nội FC) ở thời điểm còn rất trẻ và Quyết đã làm gì để hòa nhập và tiến bộ nhanh như vậy trong môi trường mới?

Tôi không được lựa chọn mà thực sự là tôi cảm thấy rất may mắn khi đến với Hà Nội T&T trước kia và nay là Hà Nội FC. Mọi người đều biết là ở Hà Nội FC, Quyết may mắn được gặp những người thầy, người anh đã dìu dắt, giúp đỡ mình rất nhiều. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi là cầu thủ trẻ. Với sự may mắn đó, cộng với nỗ lực tập luyện, khát khao để hòa nhập, tôi đã tiến bộ từng ngày và có được như ngày hôm nay.

- Quyết nói rằng mình may mắn gặp được những người thầy và người anh giỏi, vậy ai là người có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình?

Khi đến Hà Nội FC tôi còn rất trẻ và ở thời điểm đó thì HLV Phan Thanh Hùng là người chỉ bảo tôi nhiều nhất. Thầy Hùng đã chỉ cho tôi cách đá, chạy chỗ để phù hợp, hòa nhập với lối chơi của toàn đội. Trong khi đó, thì các anh lớn trong đội cũng tận tình chỉ bảo trên sân tập, sân thi đấu cũng như ngoài đời. Tất cả mọi người đều giúp đỡ tôi rất nhiều.

- Trong suốt những năm gắn bó với Hà Nội FC, Quyết đã thi đấu cùng rất nhiều cầu thủ, ai là người mà Quyết cảm thấy hứng thú nhất khi thi đấu cùng? Ai là người mà Quyết có ấn tượng mạnh mẽ nhất?

Có thể nói rằng, bóng đá Việt Nam thì mỗi thế hệ đều có những cầu thủ rất tốt. Quan điểm của Quyết là ở thời điểm nào cũng có những người anh lớn, người thầy tận tụy. Thời điểm trước thì có HLV Phan Thanh Hùng và bây giờ là HLV Chu Đình Nghiêm, họ là những người rất tận tụy với công việc. Điều hạnh phúc nhất, quan trọng nhất của mỗi cầu thủ trẻ là được sự chỉ bảo của các đàn anh và có những huấn luyện viên tận tụy luôn theo sát và tạo cơ hội để phát triển bản thân. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được làm việc với những người anh, người thầy như vậy.

Video: Lý do Văn Quyết được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2020

- Quyết đánh giá thế nào về chất lượng các cầu thủ trẻ Hà Nội FC bây giờ và liệu trong những gương mặt trẻ hiện tại có ai xứng đáng là “truyền nhân” của Quyết trong tương lai?

Bóng đá có những thông số, bóng đá có những kỷ lục. Tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới vì các danh hiệu chỉ là khởi đầu của cá nhân tôi cũng như các cầu thủ mà thôi. Tôi phải nỗ lực nhiều hơn để phá vỡ kỷ lục của mình và những kỷ lục khác. Tôi mong muốn các em trẻ ở Hà Nội FC phát triển, phá vỡ các kỷ lục của các đàn anh. Bóng đá luôn vận động và phát triển, tôi phát triển hơn các anh thì các em cũng sẽ phát triển hơn trong tương lai.

- Với những trận đấu xuất sắc cùng Hà Nội FC mùa giải 2020 thì Quyết đã giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2020 cũng như Vận động viên tiêu biểu toàn quốc cảm xúc của Quyết như thế nào, nhất là sau nhiều lần hụt giải vì những lý do ngoài chuyên môn?

Quyết xin cảm ơn truyền thông cũng như những người thầy đã tin tưởng, tín nhiệm, để tôi có được danh hiệu cao quý này. Như tôi đã nói ở trên thì giải thưởng chỉ là khởi đầu để mình nỗ lực, cố gắng hơn. Khi đã giành được giải thưởng thì tôi cần cố gắng để đền đáp lại sự tin tưởng của người hâm mộ, những người thầy đã bầu chọn cho mình để xứng đáng với sự kỳ vọng của họ. Tôi mong rằng, mình sẽ tiếp tục duy trì được phong độ tốt để thi đấu trên mọi mặt trận.

- Hà Nội FC mới chỉ có 14 năm lịch sử, nhưng Quyết đã gắn bó với đội trong hơn 10 năm không quá khi nói rằng Quyết là tượng đài ở sân Hàng Đẫy. Trong đầu có bao giờ Quyết nghĩ mình sẽ rời Hà Nội FC chư hay sẽ tiếp tục cống hiến cho đội chủ sân Hàng Đẫy?

Tôi đã gắn bó với Hà Nội FC từ khi còn là cầu thủ trẻ, khi chưa có gì trong tay, cùng câu lạc bộ trải qua bao nhiêu thăng trầm, có nhiều kỷ niệm đẹp. Thực sự thì chưa bao giờ trong đầu tôi có ý định sẽ rời Hà Nội FC. Tôi sẽ ở lại cống hiến cho Hà Nội FC đến khi nào không còn sức nữa thì thôi. Bởi vì ở đó vẫn có những khán giả luôn đồng hành, ủng hộ Quyết và Hà Nội FC nên tôi sẽ cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa.

- Mùa giải 2021, Hà Nội FC sẽ tham dự AFC Cup giải đấu mà đội bóng đã tiến rất sâu năm trong năm 2019. Quyết và các đồng đội đặt ra mục tiêu như thế nào ở đấu trường này?

Hà Nội FC thi đấu rất tốt ở AFC Cup 2019, nhưng mục tiêu lớn nhất của Hà Nội FC trong năm 2021 là vô địch V-League. Cá nhân Quyết đặt mục tiêu ghi nhiều bàn thắng nhất có thể và mong muốn lớn nhất của tôi là có nhiều cầu thủ của đội cùng tỏa sáng để hoàn thành mục tiêu chung.

- Đó là câu chuyện ở câu lạc bộ còn trong màu áo đội tuyển thì sao? Quyết nhớ mình được gọi lên tuyển lúc bao nhiêu tuổi và cảm xúc lúc đó như thế nào?

Tôi nhớ là cuối năm 2010 Quyết được lên U23 bổ sung cho đội tuyển. Trận đấu đầu tiên của tôi trong màu áo ĐT Việt Nam là với Macao (Trung Quốc) tại TPHCM và tôi ghi bàn ngay ở trận đấu đó. Đó là những kỷ niệm khó quên và điều vinh dự nhất với tôi là được cống hiến vì màu cờ sắc áo.

- Trong suốt 10 năm qua, anh đã có mặt ở ĐT Việt Nam qua nhiều thế hệ huấn luyện viên, nhiều thế hệ cầu thủ thì giai đoạn nào mà anh có ấn tượng nhất?

Thật sự thì rất khó bởi vì ở mỗi thời điểm, giai đoạn đều có những ấn tượng khác nhau. Nhưng trong đầu Quyết thì ấn tượng nhất là những khoảnh khắc nâng chiếc cúp, thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Đối với mỗi cầu thủ, thành công hay thất bại trong cuộc đua giành danh hiệu không phải là cá nhân mà là tập thể. Tôi vinh dự được thi đấu nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam và đến lúc này chỉ có thể nói rằng, rất tự hào khi được cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

- Trong số những huấn luyện viên ở ĐT Việt Nam mà Quyết được làm việc thì Quyết ấn tượng với ai nhất?

Quyết có vinh dự được chơi bóng dưới sự chỉ đạo của nhiều huấn luyện viên giỏi ở ĐT Việt Nam. Tôi cảm ơn các thầy như HLV Phan Thanh Hùng, HLV Đức Thắng, HLV Miura và HLV Park đều dành sự tin tưởng cho tôi. Và quan điểm của tôi là không quan trọng mình ấn tượng với ai mà mình phải làm thế nào đó để các thầy ấn tượng với mình.

- Những lần góp mặt của anh ở ĐT Việt Nam có đôi chút gián đoạn trong hơn 2 năm qua, khi HLV Park Hang Seo không triệu tập. Quyết cảm thấy thế nào về điều đó và Quyết đã nỗ lực như thế nào để được trở lại ở đợt hội quân cuối cùng trong năm 2020?

Tôi được gọi hay không được gọi lên đội tuyển thì vẫn phải phấn đấu, cố gắng. Được gọi là trách nhiệm với đội tuyển quốc gia còn không được gọi vẫn là trách nhiệm với câu lạc bộ. Là cầu thủ chuyên nghiệp thì mình cũng phải có suy nghĩ chuyên nghiệp, tích cực để phát triển.

- Trong đợt hội quân cuối cùng trong năm 2020, Quyết được HLV Park cho lựa chọn vị trí thi đấu để phát huy hết khả năng, Quyết có thấy rằng mình được ưu ái không?

Mọi người đều thấy trận đấu với U22 Việt Nam, tôi có áp lực nhất định, nhưng vẫn luôn tự tin và khát khao. May mắn là ở trận đấu đó tôi chơi tốt và ghi bàn. Tôi xin cảm ơn ban huấn luyện đã tin tưởng, anh em cầu thủ trong đội đã ủng hộ. Đó là những khoảnh khắc rất ấn tượng khi hơn 2 năm tôi mới trở lại đội tuyển.

- Sau danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam, Văn Quyết chắc chắn sẽ được HLV Park để ý nhiều hơn nữa. Quyết đặt mục tiêu gì trong năm 2021?

Quyết sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong năm 2021. Tôi hy vọng sẽ được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển để cống hiến hết sức. Mục tiêu không phải chỉ riêng cá nhân Quyết mà đó là mục tiêu của tất cả mọi người, mong muốn ĐT Việt Nam thi đấu tốt ở AFF Cup, tiến tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

- Năm 2021 sẽ hứa hẹn nhiều điều bất ngờ với Quyết ở ĐT Việt Nam cũng như Hà Nội FC. Chúc Quyết sẽ viết tiếp giấc mơ của mình, đạt được những mục tiêu đề ra trong năm mới.

Tôi xin cảm ơn các đồng đội, huấn luyện viên, cổ động viên và đặc biệt là gia đình luôn đồng hành mình trong suốt thời gian qua. Nhân dịp đầu xuân năm mới Quyết xin gửi lời cảm ơn, lời chúc Tết Quý độc giả của Báo điện tử VOV, người hâm mộ bóng đá Hà Nội FC nói riêng và ĐT Việt Nam nói chung lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc năm mới An khang thịnh vượng, vạn sự như ý, một năm 2021 thành công hơn nữa.