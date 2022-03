Văn Phú – Invest: Top 10 thương hiệu bất động sản dẫn đầu Việt Nam năm 2021

(VTC News) -

Ngày 15/3/2022, tại Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2021 - 2022 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Văn Phú – Invest được vinh danh ở hai hạng mục Top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam năm 2021 và Top 10 Khu đô thị đáng sống với dự án The Terra - An Hưng.

Lễ vinh danh thương hiệu dẫn đầu thị trường bất động sản Việt Nam là sự kiện do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam bảo trợ và Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức.

Sự kiện nhằm tôn vinh các thương hiệu, các chủ đầu tư, các nhà phát triển bất động sản uy tín và các dự án có chất lượng tốt, nhiều tiềm năng được đánh giá qua những tiêu chí khắt khe, đồng thời là kết quả bình chọn của 500.000 độc giả trên hệ thống Reatimes.vn và Hội đồng bình chọn trực tiếp, độc lập, bao gồm các nhà báo, chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - bất động sản - kinh tế - luật - tài chính hàng đầu Việt Nam.

Top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam 2021.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố danh sách Top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam 2021 với sự xuất hiện của những thương hiệu lớn và uy tín, có đóng góp quan trọng cho thị trường bất động sản và nền kinh tế đất nước.

Giải thưởng dựa trên những tiêu chí: Năng lực tài chính tốt dựa trên báo cáo tài chính; Tuân thủ pháp luật và chính sách của Nhà nước; Có tiềm năng tăng trưởng ổn định; Có sự tín nhiệm cao từ đối tác; Quy mô hoạt động lớn; Có nhiều dự án quy mô lớn; Đảm bảo an toàn lao động, công nghệ, kỹ thuật, thiết bị thi công tốt....

Vượt qua những tiêu chí khắt khe trên, Văn Phú – Invest được Hội đồng thẩm định đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực, “vượt nguy và tận cơ” trong hơn hai năm dịch bệnh để hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, phục hồi phát triển.

Được xướng danh ở hạng mục quan trọng nhất “Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam năm 2021” thêm một lần khẳng định những dấu ấn mà Văn Phú – Invest đã đạt được trên hành trình gần 2 thập kỷ chuyên tâm tạo giá trị sống của mình.

Top 10 Khu đô thị đáng sống nhất năm 2021.

Tại Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2021 - 2022 và Tọa đàm Bất động sản Mùa Xuân, dự án The Terra - An Hưng được bình chọn và trao giải là Top 10 “Khu đô thị đáng sống nhất”.

Ngay từ khi ra mắt, dự án The Terra - An Hưng đã được đánh giá là dự án thu hút khách và có tính thanh khoản tốt trên thị trường căn hộ chung cư phía Tây Hà Nội nhờ vị trí đắc địa, hưởng lợi từ hạ tầng giao thông đồng bộ và tiện ích nội khu toàn diện, cao cấp, hiện đại, đầy đủ các chức năng như một thành phố thu nhỏ.

Mỗi căn hộ tại The Terra - An Hưng đều có tầm nhìn khoáng đạt, ánh sáng tự nhiên đầy đủ, không khí mát lành từ hồ nước và công viên thiên văn rộng 12 ha kế bên. Ngoài ra, The Terra - An Hưng còn có dãy shophouse đồng bộ, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng, đảm bảo tối đa mục đích vừa lưu trú, vừa kinh doanh, cho thuê sinh lời,…

Đặc biệt, The Terra - An Hưng còn đạt chứng nhận xanh EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) cho giai đoạn thiết kế (Preliminary Certification) với hiệu quả năng lượng 24%, hiệu quả sử dụng nước 27% và giảm phát thải khí nhà kính từ việc sử dụng vật liệu xây dựng tới 43%. Việc đạt được chứng nhận EDGE đã một lần nữa khẳng định chất lượng dự án.

Thành công đến từ The Terra - An Hưng và các dự án trải dài trên cả nước đã giúp gia tăng và khẳng định giá trị thương hiệu Văn Phú – Invest, nhà phát triển bất động sản chuyên tâm tạo giá trị sống với những công trình uy tín, chất lượng, có giá trị bền vững, vượt thời gian.