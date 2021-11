Văn Phú – Invest huy động thành công 690 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư Oman

(VTC News) -

Đơn vị tư vấn phát hành là công ty cổ phần chứng khoán TP.HCM.

Gói trái phiếu có thời hạn 3 năm với tài sản đảm bảo là 22,5 triệu cổ phiếu VPI. Số cổ phiếu này sẽ được chuyển đổi thành cổ phần của VIAC Limited Partnership tại Văn Phú - Invest hoặc được tổ chức phát hành mua lại vào ngày đáo hạn.

Theo thông tin từ Văn Phú – Invest, số vốn huy động qua phát hành trái phiếu được đầu tư cho 2 dự án trọng điểm của Văn Phú – Invest trong 3 năm tới gồm dự án Phong Phú Riverside (453 tỷ đồng), BT Sài Gòn (100 tỷ đồng).

“Hai dự án này sẽ đóng góp lớn vào quỹ đất năm 2022 và 2023 tại thị trường phía Nam của doanh nghiệp”, lãnh đạo Văn Phú – Invest cho biết. Số còn lại, dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh khác.

Khách sạn Oakwook Residence Hà Nội của Văn Phú – Invest được vận hành bởi tập đoàn Oakwood Residence.

Hiện kết quả kinh doanh sơ bộ trong 9 tháng đầu năm 2021 của Văn Phú – Invest cũng cho thấy những tín hiệu tích cực khi doanh thu và lợi nhuận luỹ kế lần lượt đạt 639,9 tỷ đồng và 106,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 30% và tăng 11% so với cùng giai đoạn năm trước. Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) và lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp lần lượt ở mức 3% và 11%.

Các chỉ số thể hiện thanh khoản của doanh nghiệp là hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh lần lượt ở mức 1,37 và 0,84 trong quý 3-2021. Còn chỉ số thể hiện hiệu quả hoạt động là vòng quay hàng tồn kho ở mức 0,59.

Về triển vọng tăng trưởng, lãnh đạo Văn Phú – Invest cho biết quý 4 sẽ là điểm rơi lợi nhuận và dòng tiền của doanh nghiệp khi dự án The Terra - An Hưng bàn giao. “Việc bàn giao phần cao tầng của dự án The Terra - An Hưng dự kiến sẽ giúp doanh nghiệp ghi nhận khoảng 2000 tỷ đồng doanh thu trong quý 4-2021. Qua đó, giúp doanh nghiệp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021”, lãnh đạo Văn Phú – Invest cho biết.

Hiện doanh nghiệp đã ghi nhận hơn 2.015 tỷ đồng tại khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn tính tới cuối quý 3-2021, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước nhờ số thu từ dự án An Hưng.

Grandeur Palace – Giảng Võ là dự án hạng sang của Văn Phú – Invest toạ lạc tại trung tâm TP Hà Nội.

Ngoài ra, trọng tâm đầu tư của Văn Phú – Invest trong năm tới có dự án Vlasta – Sầm Sơn với quy mô 28,4 hecta bao gồm 594 sản phẩm Dự án bao gồm 594 căn liền kề, biệt thự, shophouse dự kiến mở bán quý 1 năm 2022 và dự án Khu đô thị mới Cồn Khương tại Cần Thơ với quy mô 53,3 ha.

Dự án gồm các hạng mục khách sạn, trung tâm thương mại, 115 căn biệt thự đơn lập cao cấp, 951 căn shophouse và liền kề, dự kiến mở bán vào quý 1 năm 2023 .

Về phía Vietnam Oman Investments, quỹ đặt kỳ vọng vào sự phát triển nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường bất động sản Việt Nam nói riêng trong thời gian tới. Đồng thời, quỹ cũng tin tưởng vào năng lực cũng như uy tín của chủ đầu tư Văn Phú – Invest.