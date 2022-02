Vạn người chen chân xin làm 'con nợ' Bà Chúa Kho ngày đầu năm

Anh Nguyễn Văn Sơn (trú xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) chia sẻ, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến người dân đi lễ tại đền Bà Chúa Kho giảm hơn so vơi mọi năm. “Tuy nhiên gia đình tôi, cùng bạn bè năm nào cũng đến để cầu sức khỏe, bình an, tài lộc cho năm mới được vạn sự như ý”, anh Sơn vui vẻ cho biết.