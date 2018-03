Vận mệnh người tuổi Dậu năm Mậu Tuất 2018

(VTC News) - Dự đoán sự nghiệp, tài vận, sức khỏe, hôn nhân các tuổi Dậu (Ất Dậu, Quý Dậu, Tân Dậu, Kỷ Dậu, Đinh Dậu) năm Mậu Tuất 2018.

Tổng quan tuổi Dậu năm 2018

Năm Mậu Tuất, Tuổi Dậu gặp Chính Ấn do đó mọi chuyện được hanh thông, có cơ hội thăng quan tiến chức. Lại thêm gặp được sao phúc Thiên đức chiếu nên phải đi xa mới tìm được danh lợi vẻ vang, tuy nhiên cần cẩn thận khẩu thiệt thị phi.

Tài lộc

Người tuổi Dậu năm 2018 tài vận khá tốt. Công việc đầu tư rất có hời, chỉ cần có thể nắm bắt cơ hội tốt thì nguồn lợi nhuận sẽ cao. Song người tuổi Dậu phạm hại Thái Tuế, dễ bị người khác làm ảnh hưởng và làm hao tài. Nếu ai đó có hỏi mượn tiền thì nhất định phải suy nghĩ thật kỹ.

Các hợp đồng được ký kết trong công việc cũng cần phải được chú ý với các điều khoản liên quan đến vấn đề tiền bạc. Theo lịch âm 2018, có Chính Ấn tọa Hỏa khố, nên năm nay phát tài lớn không có nhưng tài nhỏ sẽ xảy ra liên tiếp.

Sự nghiệp

Trong năm 2018, sự nghiệp người tuổi Dậu sẽ gặp khá nhiều may mắn. Do có cát tinh phù hộ nên sẽ có nhiều cơ hội để phát triển. Những người làm công ăn lương có nhiều cơ hội do trưởng bối đưa tới. Chỉ cần nắm bắt tốt thì đều có nhiều kết quả tốt.

Bạn sẽ có điềm lên chức hoặc đổi vị trí công việc tốt hơn nhưng trên cương vị mới thì sẽ không mấy dễ dàng. Hiểm họa từ những đồng nghiệp không hề dễ giải song đó sẽ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp. Hãy chú ý tập trung nhiều hơn trong giai đoạn này.

Tình duyên

Năm nay, đường tình duyên của người tuổi Dậu sẽ khá bằng phẳng và không có gì quá nổi bật. Nếu không thường xuyên ra ngoài giao lưu với bạn bè thì rất khó để cho tìm thấy một nửa của mình. Dù vậy, trong năm nay tình duyên của người tuổi Dậu vẫn có nét tích cực, sẽ có những mối quan hệ mới rất tốt.

Nếu đã kết hôn thì trong năm nay bạn cần phải lưu ý. Có thể việc hôn nhân của sẽ bị phá đám bởi một kẻ thứ ba. Hãy để tâm nhiều hơn đến một nửa của mình và những cảm xúc của chính bạn.

Sức khỏe

Năm 2018 này những người tuổi Dậu sẽ không may mắn nhiều về sức khỏe. Bạn dễ cảm thấy bị áp lực và thường xuyên cáu kỉnh. Hãy cố gắng thư giãn và duy trì tâm trạng thoải mái, vui vẻ nhất có thể. Năm nay bạn sẽ gặp một số tai nạn nhỏ, tưởng như không nghiêm trọng nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể.

Cũng theo lịch 2018, vì hành Kim trong cung mệnh bị khắc bởi vậy nên bạn cần lưu ý các bệnh về đường hô hấp và đường dạ dày. Cơ thể của bạn sẽ yếu nhược dễ mắc cảm mạo, phong hàn. Đồng thời Hỏa khí cực vượng đặc biệt nhất là vào mùa hè sẽ khiến cho bạn dễ trúng độc. Bạn nên chú ý các sản phẩm mang hành Thổ và gây nạn dạ dày khó chịu.

Minh Anh