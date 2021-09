Văn hóa ẩm thực: Nghẹn ngào lý do người Hàn ăn canh rong biển vào dịp sinh nhật

Nếu bạn xem phim Hàn sẽ dễ dàng bắt gặp những phân cảnh các nhân vật trong phim thường ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật của mình. Vậy tại sao món canh rong biển này lại được dùng vào dịp sinh nhật? Món canh này còn ẩn chứa ý nghĩa đặc biệt nào khác không mà bao năm nay người Hàn luôn giữ được nét văn hóa đặc biệt trong ngày sinh của họ?

Canh rong biển rất tốt cho người mẹ sau sinh

Không chỉ là món ăn ngon, rong biển còn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như vitamin và khoáng chất, đặc biệt là i-ốt rất tốt cho những bà mẹ sau khi sinh giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Ngoài ra, rong biển còn có tác dụng lợi sữa, khử độc máu, giúp giảm nguy cơ rụng răng, hạn chế rụng tóc thường gặp ở người mẹ sau sinh. Đó là lý do vì sao người Hàn Quốc sinh em bé xong sẽ ăn canh rong biển đầu tiên và liên tục trong vài tháng đầu để bồi bổ cơ thể hiệu quả.

Vì sao canh rong biển lại là món ăn đặc trưng trong dịp sinh nhật?

Cũng vì lý do kể trên, sữa của những bà mẹ Hàn Quốc thường mang nhiều hương vị và nguồn dinh dưỡng từ rong biển. Do đó, để tưởng nhớ lại hương vị đầu đời này nên vào dịp sinh nhật thì cho dù còn nhỏ hay đã 50, 60 tuổi, người Hàn vẫn ăn món canh rong biển để kỷ niệm ngày đầu tiên chào đời.

Ngoài ra, người Hàn còn xem việc ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật là một nét văn hóa, thể hiện lòng tôn kính và biết ơn với người mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra mình. Món canh rong biển vào ngày sinh nhật là một nét văn hóa truyền thống, hiếu đạo tốt đẹp của người Hàn Quốc từ xưa vẫn còn gìn giữ đến thời hiện đại ngày nay.

Ngoài ra, món canh rong biển tuy không chứa nhiều màu sắc sặc sỡ như những món ăn truyền thống khác của Hàn Quốc nhưng ẩn chứa sâu xa bên trong là ý nghĩa cầu bình an và sung túc trong cuộc sống. Đó là lý do vì sao sáng sớm ngày sinh nhật thì người Hàn thường được những người thân trong gia đình nấu cho món canh rong biển với mong muốn mang lại nhiều điều may mắn trong tuổi mới.