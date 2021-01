Táo quân 2021 - Gặp nhau cuối năm: Vân Dung tiết lộ bản nhạc chế đầu tiên?

(VTC News) -

Video: Vân Dung tiết lộ bản nhạc chế trong Táo quân 2021 - Gặp nhau cuối năm

Nữ diễn viên Vân Dung vừa chia sẻ clip hậu trường ghi lại cảnh cô cùng các đồng nghiệp trong chương trình Táo quân 2021 - Gặp nhau cuối năm như Chí Trung, Quang Thắng và Công Lý tập hát một bài nhạc chế dựa trên tác phẩm kinh điển Quizas Quizas Quizas. Đây là ca khúc tiếng Tây Ban Nha đã từng được đặt lời bằng nhiều thứ tiếng. Trong đó, đáng chú ý nhất là bản tiếng Anh mang tên Perhaps Perhaps Perhaps.

Kèm theo clip trên, Vân Dung còn chia sẻ thêm: "Mọi người đoán xem khi Táo thử làm ca sĩ kiêm luôn cả dancer thì sẽ thế nào nhỉ?.

Diễn viên Vân Dung trong phòng thu.

Diễn viên Quang Thắng đang chăm chú nghe hướng dẫn của đạo diễn Khải Anh.

Ca sĩ Minh Quân cũng chia sẻ hình ảnh các nghệ sĩ Vân Dung, Quang Thắng... tới phòng thu của anh để thu âm ca khúc mới. Trong những hình ảnh này có mặt Khải Anh - một đạo diễn trong ê-kíp Táo quân - Gặp nhau cuối năm.

Do đó, nhiều người tin rằng, bản nhạc chế trên sẽ xuất hiện trong chương trình Táo quân 2021 - Gặp nhau cuối năm.