Vai trò của ông chủ quán bar lớn nhất Huế trong đường dây đánh bạc 250 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 23/11, thông tin PV VTC News có được, lý do công an thực hiện khám xét nhiều giờ tại quán bar Vegas (79 - 81 Bà Triệu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) là do Bùi Phường Danh (SN 1972, tên gọi khác là Kỳ, chủ bar Vegas) liên quan đến đường dây đánh bạc với quy mô 250 tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc này do Huỳnh Tấn Dũng (SN 1975, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cầm đầu.

Công an khám xét bên trong Bar Vegas - quán bar lớn nhất Thừa Thiên - Huế.

Được biết, từ giữa tháng 11/2020, Dũng giao tài khoản quản trị Supper Masster cho Danh để Danh cùng một số kẻ khác tổ chức đánh bạc tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ngoài việc khám xét, cơ quan công an cũng thực hiện lệnh bắt giữ với Bùi Phước Danh để phục vụ công tác điều tra. Ngoài Danh, một số kẻ ở Thừa Thiên - Huế liên quan đến đường dây đánh bạc nói trên cũng bị cơ quan công an bắt giữ gồm: Lê Bá Thành (SN 1991); Nguyễn Như Tiền (SN 1990); Nguyễn Tăng Trung (SN 1980) và Trần Văn Bình (SN 1962).

Như VTC News đưa tin, ngày 20/1, rất đông cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ khám xét tại quán bar vegas suốt nhiều giờ.

Một cán bộ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, lực lượng thuộc đơn vị nhận được lệnh phối hợp làm nhiệm vụ tại quán bar này liên quan đến một chuyên án của Bộ Công an.

Phía bên ngoài quán bar, nhiều cán bộ, chiến sĩ CSCĐ cũng đang làm nhiệm vụ.

Nguồn tin của PV VTC News tại Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, việc khám xét tại quán bar Vegas liên quan đến chuyên án phá đường dây cá độ bóng đá mà Cục An ninh mạng (Bộ Công an); Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao; Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp điều tra.