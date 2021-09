Vạch mặt Trương Châu Hữu Danh và nhóm 'Báo sạch'

(VTC News) -

Ngày 8/9, Viện KSND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong nhóm “Báo sạch” cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" được quy định tại Khoản 2 Điều 331 của Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị truy tố gồm: Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi, ngụ tỉnh Long An), Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), Đoàn Kiên Giang (36 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi, ngụ TP.HCM), Lê Thế Thắng (39 tuổi, ngụ TP Hà Nội).

Trương Châu Hữu Danh. (Ảnh: CACT)

Theo cáo trạng, năm 2011, Trương Châu Hữu Danh sử dụng tài khoản Facebook “Trương Châu Hữu Danh” với mục đích viết bài, đăng các đoạn clip để giải trí và phản biện xã hội.

Sau khi nắm bắt được chủ trương của UBND TP Cần Thơ thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thới Lai (thuộc ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), do Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Cadif Cần Thơ làm chủ đầu tư, tháng 3/2020, Danh đến gặp Nguyễn Hoàng Trung Kiên và một số người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Danh xưng là nhà báo đến thu thập thông tin viết bài để bảo vệ quyền lợi của người dân.

Lợi dụng thời điểm một số người dân đang bức xúc do bị ảnh hưởng bởi dự án, Danh đã viết 32 bài viết và nhiều clip đăng công khai trên trang Facebook "Trương Châu Hữu Danh" và Fanpage "Trương Châu Hữu Danh".

Một góc dự án Khu đô thị mới Thới Lai.

Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng TP Cần Thơ, các bài viết và clip do Danh thực hiện có tư tưởng mang tính phản động, đi sâu khai thác những thông tin có nội dung không phù hợp với lợi ích đất nước, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; có thể gây hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gây mâu thuẫn, chia rẽ, lôi kéo, gây hoang mang trong dư luận xã hội; kích động mọi người gây mất ổn định về an ninh, trật tự công cộng.

"Tất cả các thông tin đều là tiêu cực, phủ nhận hết mọi kết quả, thành tựu đạt được từ trước đến nay của đất nước, của địa phương", cáo trạng nêu.

Cũng theo cáo trạng, Danh đã đăng tải nhiều bài viết thiếu tính xây dựng, mang ý nghĩa tiêu cực trong nhiều lĩnh vực, nhiều vấn đề của xã hội, của chế độ, của hệ thống chính trị của đất nước.

Cách dùng từ ngữ, cách nhận xét, nhận định, đánh giá phiến diện, cực đoan trong các bài viết, tạo sự tham gia tương tác của các đối tượng xấu trên môi trường mạng; tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng, nói xấu nghiêm trọng đối với tổ chức Đảng và Đảng bộ các địa phương.

Nhiều bài viết mang nội dung thông tin không đầy đủ, không chính xác, thể hiện tính chủ quan, quy chụp, suy diễn một chiều... nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của các cá nhân là lãnh đạo các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Song song đó, Trương Châu Hữu Danh còn viết và đăng trên trang Facebook cá nhân “Trương Châu Hữu Danh” 49 bài viết có liên quan đến các tổ chức, cá nhân ở nhiều địa phương khác.

Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ còn tiếp nhận 28 bài viết của Công an tỉnh Đắk Lắk (được in sao từ trang Facebook “Trường Châu Hữu Danh”).

Kèm theo các bài viết là văn bản thẩm định nội dung 28 bài viết này của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đắk Lắk xác định nội dung các bài viết xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

Trước đó, ngày 17/12/2020, Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại địa bàn TP Cần Thơ và một số tỉnh, thành phố.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ xác định nhóm đối tượng trên có hành vi viết, đăng tải, phát tán trên các trang mạng xã hội như: Trang Fanpage “Báo Sạch”, Group “Làm Báo Sạch” và trên các Facebook cá nhân các bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tới ngày 6/8/2021, Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ đã kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trương Châu Hữu Danh cùng 4 đồng phạm.

