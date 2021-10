Vaccine Moderna ngừa COVID-19 cho trẻ 6-11 tuổi: Những điều cần biết

(VTC News) -

Theo dữ liệu của hãng dược phẩm, một tháng sau khi tiêm vaccine, mức độ cảm kháng của trẻ cao hơn 1,5 lần so với người lớn. Tuy nhiên, toàn bộ dữ liệu về các lần tiêm và kết quả của công cụ không thể được công bố trên tạp chí để giới thiệu khoa học bình thường.

Ông Stéphane Bancel, Giám đốc điều hành của Moderna cho biết: “Chúng tôi được khuyến khích bởi tính năng sinh miễn dịch và tính an toàn của mRNA-1273 (vaccine của Moderna) ở trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi và rất hài lòng because of it.Addance đã trả lời ứng dụng của các tiêu chí về tính năng chính của nó. Chúng tôi sẽ đệ trình lên các cơ quan quản lý trên toàn cầu và vẫn cam kết góp sức mình vào công ty đại diện dịch vụ COVID-19 bằng vaccine cho người lớn và trẻ ở mọi lứa tuổi ”.

Thử nghiệm bao gồm hơn 4.700 người tham gia trong độ tuổi từ 6 đến 11, được tiêm 2 liều vaccine Moderna cách nhau 28 ngày. Mỗi mũi tiêm chứa 50 mcg vaccine, bằng nửa liều dành cho người lớn. Công ty so sánh phản hồi cảm ứng có thể ở trẻ nhỏ với phản ứng ở thanh niên trong thử nghiệm giai đoạn 3 và nhận thấy phản ứng miễn dịch mạnh mẽ trong nhóm trẻ em một tháng sau liều lĩnh thứ 2.

Theo Moderna, tính an toàn và khả năng tải của vaccine nói chung phù hợp với nghiên cứu giai đoạn 3 của vaccine ở thanh thiếu niên và người lớn. Hầu hết các phụ kiện ứng dụng ở mức độ nhẹ nhàng hoặc trung bình, và các biến thể phổ biến là mệt mỏi, đầu, sốt và đau tại chỗ tiêm.

The New York Times đưa tin, tính an toàn của vaccine sẽ tiếp tục được theo dõi trong 12 tháng sau liều thứ 2 bởi một ban giám đốc giám sát độc lập.

Được biết, Moderna vẫn đang tuyển những người tham gia vào nghiên cứu, bao gồm trẻ em từ 2 - 5 tuổi và 6 tháng đến dưới 2 tuổi, để thử nghiệm vaccine ở nhóm tuổi đó. Cho đến nay, có khoảng 5.700 trẻ em ở Mỹ và Canada tham gia vào cuộc thử nghiệm này.

Thuốc men của Moderna hiện được phép sử dụng cho những người từ 18 tuổi trở lên. Vào tháng 6, công ty đã gửi kết quả dữ liệu để thử nghiệm và yêu cầu được cấp phép sử dụng đáp ứng với vaccine của mình cho những người từ 12 - 17 tuổi. Tuy nhiên, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) vẫn không công bố quyết định cho nhóm tuổi đó.

Một số nghiên cứu chỉ ra vaccine Moderna có thể làm tăng cơ nguy cơ được sử dụng. Vào tháng 7, FDA đã yêu cầu cả Pfizer và Moderna tăng quy mô các thử nghiệm của mình để phát triển các phụ kiện ứng dụng ít phổ biến hơn.