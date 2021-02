Vaccine COVID-19 'made in Vietnam' có tác dụng với biến chủng virus mới

(VTC News) -

Bước đầu vaccine Nanocovax được đánh giá là tạo ra phản ứng miễn dịch tốt, an toàn. Đặc biệt, vaccine có tác dụng cả với biến chủng mới của virus SARS-CoV-2.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp dữ liệu để báo cáo Bộ Y tế. Dự kiến sau Tết Nguyên dán, Hội đồng khoa học và đạo đức y sinh học, Bộ Y tế sẽ họp đánh giá trước khi phê duyệt triển khai tiêm thử nghiệm giai đoạn 2”, đại diện Học viện cho biết.

Vaccine phòng COVID-19 của Nanogen.

Về sức khoẻ của các tình nguyện viên, Học viện Quân y cho biết, tất cả đều có sức khoẻ ổn định, không có phản ứng bất thường, chỉ một số ít có biểu hiện đau tại vị trí tiêm, kèm sốt nhẹ nhưng triệu chứng đều hết sau từ 1-2 ngày.

Nanocovax là vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của Việt Nam thử nghiệm lâm sàng trên người. Đây cũng là vaccine phòng COVID-19 đầu tiên hoàn thiện quy trình nghiên cứu và đạt hiệu quả cao trong thử nghiệm lâm sàng, hứa hẹn sẽ là vaccine COVID-19 “made in Vietnam” đầu tiên đưa ra thị trường.

Nanocovax được nghiên cứu sản xuất bởi Công ty Nanogen và Học viện Quân y. Vaccine Nanocovax được phát triển theo công nghệ protein tái tổ hợp. Nhược điểm của vaccine này là vấn đề thời gian vì phải tạo dòng và chọn lọc trên tế bào. Tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất của Nanocovax là tạo đáp ứng miễn dịch tốt, độ an toàn cao, ít tác dụng phụ và có điều kiện bảo quản thuận lợi hơn so với các loại vaccine khác (2 - 8 độ C).

Ngoài Nanogen, Việt Nam còn 3 đơn vị khác tham gia vào công tác nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng COVID-19 là Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế (Ivac), Công ty Vaccine và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech), Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế (Polyvac). Trong đó, vaccine của Ivac cũng sẽ thử nghiệm sau Tết, đánh giá lâm sàng khá tốt. Còn đối với vaccine của Vabiotech tới 1/3 sẽ thử nghiệm.