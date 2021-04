Vaccine COVID-19 của Pfizer có thể bảo quản trong tủ lạnh thông thường

(VTC News) -

Trong hướng dẫn cập nhật đối với vaccine COVID-19 của Pfizer, cơ quan quản lý sản phẩm trị liệu của Australia (TGA) cho biết, các lọ vaccine loại này nếu chưa mở có thể được vận chuyển và lưu trữ an toàn ở nhiệt độ tủ đông từ -25 độ C đến -15 độ C trong tối đa 2 tuần.

Vaccine COVID-19 của hãng Pfizer có thể được bảo quản 5 ngày trong các tủ lạnh thông thường. (Ảnh: Pharmaceutical Technology)

Khi được đưa đến các cơ sở y tế, vaccine có thể được bảo quản trong 5 ngày ở mức nhiệt của các tủ lạnh thông thường là từ 2-8 độ C. Sau khi được pha loãng để chuẩn bị tiêm trong môi trường có nhiệt độ lên đến 30 độ C, vaccine này có thể được sử dụng trong tối đa 6 giờ. Tuy nhiên, để bảo quản lâu hơn, đồng thời đảm bảo chất lượng thì vaccine cần được giữ lạnh ở nhiệt độ từ -90 độ C đến -60 độ C.

Trong một phát biểu mới đây, Giáo sư Paul Kelly, Giám đốc Y tế Australia cho biết, vaccine Pfizer có thể duy trì rất ổn định ở nhiệt độ -20 độ C và trong một khoảng thời gian ở nhiệt độ tủ lạnh bình thường. Cơ chế bảo quản linh hoạt hơn sẽ giúp nhiều người dân được tiêm loại vaccine này.

Cơ quan y tế Australia đưa ra hướng dẫn mới về vaccine của Pfizer trong bối cảnh nước này vừa có thỏa thuận mua bổ sung 20 triệu liều, nâng tổng số liều vaccine mà Australia mua của hãng dược này lên tới 40 triệu liều trong năm nay. Số vaccine này sẽ đủ tiêm cho 20 triệu trong tổng số 26 triệu dân của nước này.

Trong tuần vừa qua, Chính phủ Australia cũng đã quyết định chuyển sang sử dụng vaccine của Pfizer đối với nhóm dân số dưới 50 tuổi thay vì sử dụng vaccine của AstraZeneca như trước đây để ngăn ngừa nguy cơ hình thành cục máu đông.

Trước đây, vaccine sử dụng công nghệ mRNA của hãng dược Pfizer cần luôn được giữ ở mức nhiệt từ -90 độ C đến -60 độ C khiến việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với những thay đổi về nhiệt độ vận chuyển và bảo quản, việc triển khai loại vaccine này cho chương trình tiêm chủng sẽ có nhiều thuận lợi hơn.