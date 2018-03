Va chạm xe tải, mẹ chồng chết thảm, con dâu nhập viện

(VTC News) - Xe máy xảy ra va chạm với xe tải chạy cùng chiều trên quốc lộ khiến mẹ chồng tử vong, con dâu nhập viện.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc 14h30, trên quốc lộ 15A, đoạn qua thôn Đô Hành, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khiến một người chết, một người khác nhập viện.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: N.H)

Vào thời điểm trên, xe máy mang BKS 38C1 - 02174 do chị Trần Thị Nga (SN 1984) cầm lái chở mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Lan (SN 1950, trú thôn Đô Hành, xã Mỹ Lộc) chạy trên quốc lộ 15A theo hướng Khe Giao đi Đồng Lộc.

Khi đến địa phận xã Mỹ Lộc, xe máy xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 37C - 18829 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều.

Vụ va chạm mạnh khiến xe máy ngã xuống đường, bà Lan tử vong tại chỗ, còn chị Nga bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau tai nạn, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Lực lượng CSGT Công an huyện Can Lộc phối hợp với công an xã đã xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

