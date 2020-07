V-League 2020 lần thứ hai bị hoãn do dịch COVID-19

Sau lần đầu hoãn giải vào tháng 3/2020, V-League mùa này lần thứ hai phải tạm dừng do tác động của dịch bệnh. Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tổ chức thi đấu, ban tổ chức quyết định hoãn toàn bộ các trận trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam để đảm bảo an toàn đối với các cầu thủ và các thành viên.

Thông báo nói trên được Ban Điều hành các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2020 gửi đến các CLB trong chiều nay (26/7).

V-League lại bị hoãn.

Sáng 26/7, UBND thành phố Đà Nẵng đã ra công văn về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết.

Ban đầu, trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hải Phòng phải hoãn lại do không tìm được sân đấu tổ chức. Sau đó, VPF trình đề xuất hoãn giải lên VFF, được phía VFF và các cơ quan chức năng có thẩm quyền thông qua. Hiện tại, ban tổ chức giải chưa có phương án cho phần còn lại của V-League 2020.