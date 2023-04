(VTC News) -

Nhiều người có thói quen uống nước rau ngót sống với mục đích giảm cân. Vậy nhưng uống rau ngót sống có tốt không? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.

Tác dụng của rau ngót

Rau ngót là loại rau ngon, bổ dưỡng và giúp giải nhiệt tốt trong những ngày hè nắng nóng nên được nhiều gia đình lựa chọn.

Cây rau ngót có tên khoa học là Sauropus androgynus, một loại cây rau lá hay trồng ở các vùng nhiệt đới. Rau ngót thường mọc hoang hoặc được trồng ở khắp các vùng Việt Nam để lấy lá làm rau ăn, nấu canh. Do đặc tính dễ chăm, dễ sống nên rau ngót hay được tận dụng trồng ở nơi ít đất, quanh vườn, ao, bờ rào.

Theo đông y, rau ngót có tính mát, giúp thanh nhiệt và đặc biệt rất lành tính. Về mặt ẩm thực, rau ngót cũng là loại rau rất dễ ăn và kết hợp cùng các món khác. Loại rau này chứa nhiều vitamin, kali, canxi, magiê, B1, B2, B6. Vì vậy, rau ngót đặc biệt rất tốt cho người già và trẻ nhỏ.

Uống nước rau ngót sống có tốt không là băn khoăn của nhiều người

Rau ngót cũng chứa nhiều β-carotene α- và β-caroten được chuyển hóa một phần thành vitamin A. Rau ngót cũng có hàm lượng vitamin A, vitamin C cao hơn hẳn so với bưởi, chanh, cam... Vitamin A cần thiết cho sự tăng trưởng, tốt cho mắt, chống nhiễm khuẩn và duy trì làn da khỏe mạnh. Còn vitamin C là yếu tố cần thiết để vết thương mau lành và chống lão hóa, giúp cải thiện chức năng não.

Các nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh lá rau ngót có khả năng giảm mức glucose trong máu, từ đó góp phần làm giảm bệnh tiểu đường.

Tuy rau ngót ngon và bổ nhưng nó cũng có thể gây một số tác dụng phụ khi lạm dụng và sử dụng không đúng cách.

Uống rau ngót sống có tốt không?

Theo các chuyên gia, nhiều chị em vẫn thường truyền tai nhau cách giảm cân bằng việc uống nước ép rau ngót sống nhưng thực hiện không đúng dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Theo các bác sĩ, rau ngót có chứa nhiều chất xơ, vì vậy nó rất có ích đối với những người muốn giảm cân. Chất xơ giúp cơ thể chuyển hóa chất béo thành năng lượng, thúc đẩy đốt cháy mỡ thừa.

Bên cạnh đó, rau ngót chứa lượng vitamin C dồi dào, vì vậy uống nước ép rau ngót sống đúng cách có thể giúp giảm cân và làm cho cơ thể không bị thiếu máu, mệt mỏi. Từ đó chúng ta có thể kiểm soát được lượng calo nạp vào cơ thể, giúp giảm cân an toàn và hiệu quả.

Uống nước rau ngót tươi giúp giữ nguyên hàm lượng vitamin và khoáng chất trong rau, do đó đây được coi là thứ uống tươi ngon, bổ, mát và làm đẹp da rất tốt. Tuy nhiên nếu uống nhiều trong thời gian dài có thể dẫn tới tình trạng ngộ độc papaverin dẫn đến nghẽn phổi, khó thở, kém ăn, mất ngủ, giảm hấp thụ canxi, phốt pho,…

Không những thế, uống nước rau ngót tươi cũng gây đau nhức cơ thể, tăng huyết áp, đau đầu hoặc gây thiếu máu ở não. Vì vậy không nên uống nước rau ngót sống hàng ngày dù là người lớn hay trẻ em. Có thể uống nước rau ngót sống nhưng chỉ thi thoảng uống một cốc.

Với những thông tin trên đây chắc hẳn bạn đã có giải đáp cho câu hỏi "Uống nước rau ngót sống có tốt không?" rồi phải không.

Thanh Thanh (Tổng hợp)