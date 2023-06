(VTC News) -

Thời tiết nắng nóng, nước đá lạnh được nhiều người sử dụng với mong muốn giải nhiệt, đã cơn khát. Tuy nhiên, sử dụng nước đá quá nhiều, thường xuyên, sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe như viêm họng, hỏng răng, ảnh hưởng lưu thông máu.

Uống nước đá có tác hại gì?

Gây rối loạn tiêu hóa

Báo Lao động dẫn nguồn Healthline cho biết, khi bạn uống nước đá, hoạt động hấp thụ chất dinh dưỡng của hệ tiêu hóa để tạo ra năng lượng bị hạn chế. Điều này có thể dẫn đến mất nước.

Ngoài ra, nước đá sẽ làm các mạch máu co lại, cản trở tiêu hóa và không cho phép chúng hoạt động đúng. Những vấn đề thường gặp khi uống nước lạnh là đau bụng, buồn nôn, dạ dày khó chịu.

Làm suy yếu hệ miễn dịch

Khi bạn uống nước đá lạnh ngay sau bữa ăn, nó có thể tạo ra chất nhầy dư thừa bên trong cơ thể.

Điều này làm giảm chức năng của hệ thống miễn dịch, khiến bạn dễ bị bệnh hơn. Các vấn đề thường gặp do uống nước lạnh gồm sổ mũi, ho, cảm lạnh, đau họng.

Uống nước đá lạnh trong thời tiết nóng nực rất nguy hiểm cho sức khỏe

Gây tích tụ chất béo

Nhiều người cho rằng uống nước đá lạnh có thể khiến cơ thể làm việc nhiều hơn, do đó đốt cháy nhiều calo hơn. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không đúng.

Thực tế, nhiệt độ lạnh trong cơ thể khiến chất béo cứng lại và tắc nghẽn, khiến cơ thể khó đốt cháy chúng, dẫn đến tăng cân.

Làm co mạch máu, gây đầy bụng, khó tiêu

Báo điện tử VTV News dẫn lời ThS. BS Lê Thị Hải, chuyên gia dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, tuy trời nóng nhưng nhiệt độ cơ thể chúng ta lúc nào cũng ở mức 37 độ C. Khi bạn uống cốc nước đá lạnh (thậm chí chỉ 15-20 độ C) sẽ làm co các mạch máu trong cơ thể, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, hấp thu. Như vậy, bạn có cảm giác đầy bụng, khó tiêu.

Ngoài ra, những người có thói quen uống nước đá trong lúc đang ăn. Nếu thức ăn có chất béo thì nước lạnh sẽ làm đông vón chất béo lại, khiến khó tiêu.

Tiêu hao năng lượng

Khi bạn uống nước lạnh, cơ thể sẽ phải tiêu hao năng lượng để hâm nóng nguồn nước đó vào cơ thể.

Hắt hơi, sổ mũi, viêm họng

Uống nhiều nước lạnh sẽ làm tăng tiết dịch nhầy trong cơ thể, làm suy giảm hệ thống miễn dịch. Nhiều người uống nước lạnh sẽ thường bị hắt hơi, sổ mũi, viêm họng…

Website Bệnh viện Đa khoa Vinmec dẫn lời Bác sĩ Đồng Xuân Hà - Chuyên khoa Nội soi – Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long cho hay, để tránh bị viêm họng uống nước đá lạnh, cảm cúm, thậm chí là sốc nhiệt thì khi vừa đi ngoài trời nắng về hoặc đang cảm thấy khát thì cũng chỉ nên uống một lượng nhỏ đá để làm mát. Không nên uống nước quá lạnh ngay lập tức.

Nên uống nước đá từ từ, chậm rãi.

Các chuyên gia khuyên rằng, bạn không nên uống thường xuyên quá nhiều nước lạnh trong ngày hè. Để giải nhiệt ngày hè, bạn có thể uống các loại nước vối, nước trà xanh, nước đậu đen. Cùng với đó, bạn nên ăn nhiều rau củ quả giàu kali như rau má, cà chua, rau đay, diếp cá.

