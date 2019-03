Uống nhầm thuốc diệt chuột, 6 anh em nhập viện khẩn cấp

Sáng 13/3, Bệnh viện Bạch Mai thông tin vừa tiếp nhận 6 bệnh nhi ở Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội. Các bé là anh em một nhà, bị ngộ độc do uống phải dung dịch lạ. Trong đó, một em đang điều trị ở Trung tâm Chống độc, 5 em còn lại chữa trị tại khoa Nhi.

Theo người nhà, khi đang chơi ngoài đường, cách cháu phát hiện túi dung dịch lạ bỏ lại trong ngôi nhà hoang cạnh đó. Tưởng đây là thuốc Filatov nên các em đều chia nhau uống.

Bà nội bệnh nhi cho rằng, các bé đã khoảng 100 ống dung dịch được cho là thuốc diệt chuột. Thấy các cháu đau bụng, buồn nôn, gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Lọ dung dịch 6 trẻ uống phải. (Ảnh: BSCC)

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khi nhập viện cả 6 bệnh nhi đều không có biểu hiện cụ thể. Sau khi người nhà cung cấp thông tin dung dịch lạ là thuốc diệt chuột, các bác sĩ đã nhanh chóng rửa dạ dày và truyền dịch để loại bỏ chất độc cho các bệnh nhi. Đồng thời, tất cả đều được gửi mẫu xét nghiệm tới cơ quan pháp y để kiểm tra thành phần dung dịch trên.

Hiện các cháu đã tỉnh táo hoàn toàn, nhưng các bác sĩ không loại trừ trường hợp chất độc phát tác chậm. 5 bé được theo dõi và chăm sóc thêm tại bệnh viện để đảm bảo an toàn. Còn một cháu do nghi ngờ xuất huyết ngoài da, khả năng co giật, diễn biến phức tạp nên các bác sĩ tiếp tục hội chẩn để tìm hướng xử trí.

Theo bác sĩ Dũng, những dung dịch trên được đóng gói cẩn thận, màu sắc lại sặc sỡ, có vị ngọt ban đầu, đắng sau nên dễ đánh lừa được các trẻ, việc này rất nguy hiểm. Nhưng dung dịch kiểu không rõ nguồn gốc, thành phần, xuất xứ, thậm chí không có dòng cảnh báo này rất dễ là nguy cơ gây ngộ độc cho trẻ em. Tuy nhiên chúng vẫn được bán trôi nổi trên thị trường.

Các cơ quan chức năng cần vào cuộc để kiểm soát tốt tình trạng bán thuốc và các dung dịch không rõ nguồn gốc nói trên. Ngoài ra, người dân cũng không nên dùng, tiêu thụ các dung dịch tương tự như vậy để tránh những tai nạn nguy hiểm như trên.

Được biết, cơ quan công an cũng đang điều tra vụ việc. Ban đầu xác định những dung dịch trên của một người bán hàng rong sinh sống ở địa phương. Lực lượng chức năng đang cố gắng tìm hiểu nguồn gốc và cơ sở sản xuất ra loại dung dịch trên.

Phạm Quý