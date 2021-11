Unilever khởi xướng chương trình thu gom và xử lý rác thải nhựa

(VTC News) -

Chương trình bước đầu được triển khai tại thành phố Hà Nội, hướng đến thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa thông qua phân loại rác tại nguồn, thu gom và tái chế rác thải nhựa.

Chương trình tiến hành tuyển chọn và xây dựng các đại lý thu gom trên đường phố, các trạm thu gom lớn, mạng lưới lao động ve chai tự do trên địa bàn Hà Nội, lập các hội, nhóm ở từng khu vực, huấn luyện người lao động ve chai tự do, các hội thu gom, trạm thu gom, đại lý ve chai... nắm bắt các thông tin đảm bảo điều kiện vệ sinh và an toàn lao động trong quá trình thu gom rác thải nhựa.

Ngoài ra, chương trình cũng đẩy mạnh truyền thông đại chúng về lợi ích của phân loại rác tại nguồn, thu gom rác thải nhựa nhằm nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng để cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường. Những rác thải nhựa đã được phân loại và thu gom sẽ phục vụ cho việc sản xuất bao bì của Unilever. Những loại nhựa không thể tái chế sẽ được chuyển thành dầu đốt.

Chương trình “Hồi sinh rác thải nhựa” cũng giúp Unilever Việt Nam thực hiện những cam kết xã hội về cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của mọi người, thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao điều kiện sống, từ đó thúc đẩy hơn nữa tầm nhìn phát triển bền vững của Tập đoàn.