UNICEF tại Việt Nam lên tiếng vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' hành hạ đến chết

(VTC News) -

Tuyên bố trên của bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam đưa ra vào hôm nay (29/12) sau vụ bé gái 8 tuổi tại TP.HCM bị "dì ghẻ" hành hạ đến chết.

Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam.

Bà Rana Flowers cho rằng, đáng buồn là phần lớn các vụ xâm hại trẻ em đều do những người mà các em quen biết và tin tưởng gây ra. Các vụ việc thường chìm trong im lặng và đơn độc. Các vụ xâm hại trẻ em ngày càng gia tăng, thậm chí còn tăng nhiều hơn trong thời gian phong tỏa vì COVID-19, báo hiệu nhu cầu cấp bách cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn.

"Việt Nam cần có một hệ thống bảo vệ mạnh mẽ hơn cho phụ nữ và trẻ em, một hệ thống với các nhân viên công tác xã hội được đào tạo, không phải các tình nguyện viên hay các cán bộ phúc lợi không được đào tạo, mà cần có các nhân viên chuyên nghiệp có trình độ, những người có thể xác định, can thiệp, đáp ứng với nhu cầu và bảo vệ trẻ em và phụ nữ", tuyên bố của bà Rana Flowers nhấn mạnh.

Trên cơ sở vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em, cần có một hệ thống với lực lượng công an được đào tạo, với các thẩm phán và tòa án thân thiện với trẻ em, cần có thái độ không khoan nhượng đối với bạo lực.

Buổi tưởng niệm bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" hành hạ tới chết tại chung cư nơi bé sinh sống.

Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết, không khoan nhượng có nghĩa là những người hàng xóm khi chứng kiến bạo lực hoặc nghe tiếng kêu khóc sẽ ngay lập tức báo chính quyền và yêu cầu công an phải hành động để bảo vệ nạn nhân; công an sẽ phải chịu trách nhiệm và có những hành động kịp thời; các nhân viên y tế và giáo viên khi nhận ra các dấu hiệu về bạo lực sẽ báo cáo ngay. Nghĩa là những giải pháp dựa vào cộng đồng cần được thực hiện để trẻ em hoặc phụ nữ có thể tiếp tục sống an toàn ở nhà trong khi thủ phạm phải bị chuyển đi.

"Và điều này đòi hỏi tất cả chúng ta phải hành động nhiều hơn nữa, đứng lên bảo vệ những người dễ bị tổn thương, nâng cao nhận thức của phụ nữ và trẻ em rằng bất kỳ hình thức bạo lực nào cũng không thể chấp nhận được và họ cần tìm kiếm sự giúp đỡ để ngăn chặn bạo lực", tuyên bố của UNICEF nêu.