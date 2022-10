Ứng viên Phó Chủ tịch VFF tự tin đưa các CLB châu Âu sang Việt Nam du đấu

(VTC News) -

"Next Media có quan hệ tốt với các đối tác quốc tế, nhất là Liên đoàn bóng đá Đức, Pháp, Argentina... chúng tôi có thể mời các CLB lớn ở châu Âu sang Việt Nam đá giao hữu với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Next Media cũng có thể hỗ trợ đào tạo trẻ cho bóng đá Việt Nam, đưa cầu thủ trẻ của Việt Nam ra nước ngoài đào tạo", Tổng giám đốc Next Media Nguyễn Trung Kiên chia sẻ trong buổi gặp gỡ truyền thông chiều 28/10.

Ông Nguyễn Trung Kiên là một trong 2 ứng viên cho chiếc ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính cùng với ông Lê Văn Thành - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Động Lực. Theo ông Kiên, bản thân ông không có kế hoạch tranh cử phó chủ tịch tài chính VFF từ đầu. Dù vậy, khi nhiều đơn vị thành viên ủng hộ thì vị này quyết định ra tranh cử để đóng góp tốt hơn cho bóng đá Việt Nam.

Tổng giám đốc Next Media Nguyễn Trung Kiên.

"Tôi suy nghĩ nhiều về đề nghị này bởi tôi đang là nhà tài trợ, đối tác của VFF nên rất thoải mái. Nếu vào VFF, bản thân tôi có nhiều gò bó, rào cản. Sau khi suy nghĩ, tôi đã quyết định thử, nếu có duyên sẽ tham gia sâu hơn để có chiến lược giúp bóng đá Việt Nam phát triển.

Tôi là người làm việc thật, vừa xây dựng chiến lược và trực tiếp làm. Vì thế tôi không hoa mỹ, không vẽ ra cái gì. Nếu tôi trúng cử phó chủ tịch tài chính VFF, tôi có thể có một số thứ làm tốt hơn cho bóng đá. Thứ nhất, tôi sẽ giúp tăng trưởng 50% nguồn thu mỗi năm cho VFF so với giá trị hiện tại", ông Kiên nói.

Mục tiêu của ông Kiên là làm cho nguồn thu của VFF tăng tối thiểu 50% mỗi năm. Giải pháp của mà lãnh đạo của Next Media đưa ra là lôi kéo các doanh nghiệp trong đó có các tập đoàn lớn của nước ngoài tài trợ cho bóng đá một cách bền vững.

PV VTC News đặt câu hỏi "Các đời phó chủ tịch tài chính VFF trước đây đều là những doanh nhân rất mạnh về tài chính như ông Lê Hùng Dũng, Đoàn Nguyên Đức. Công ty Next Media không thể so sánh được với họ. Đâu là điểm tựa để ông tự tin thực hiện được mục tiêu đề ra?".

Tổng giám đốc Next Media Nguyễn Trung Kiên cho biết, không thể so sánh bản thân với người khác, nhưng khẳng định chỉ nói những việc bản thân có thể làm và làm tốt.

Ông Kiên cũng tuyên bố "vào VFF sẽ tiếp tục làm việc minh bạch, công khai, công bằng. Nếu trúng cử phó chủ tịch tài chính, tôi sẽ đứng ở vai trò lãnh đạo của VFF chứ không phải Next Media khi tôi làm việc. Tôi không ứng cử phó chủ tịch tài chính VFF để kiếm tiền từ VFF cho cá nhân. Tôi chỉ đem tiền về cho bóng đá Việt Nam chứ không kiếm tiền cho bản thân".