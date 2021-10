Ứng tiền mua 15 triệu bộ test COVID-19, Vingroup khẳng định không thu lợi 1 đồng

(VTC News) -

Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Chính phủ có cơ chế đặc biệt nhằm mua lô 25 triệu kit test COVID-19 do Vingroup nhập về. Thông tin này ngay sau đó đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Nhiều người đặt nghi vấn, có hay không sự liên kết giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước để trục lợi. Đáng chú ý, có người còn cho rằng "Vingroup mua 1, bán lại cho Bộ Y tế 10".

Ngày 2/10, trả lời VTC News, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup khẳng định, doanh nghiệp hoàn toàn không thu lợi bất cứ đồng nào, thậm chí còn bù đắp chi phí để cung ứng với giá tốt nhất thị trường.

Bộ kit test COVID-19.

Theo ông Quang, với tinh thần lăn xả chống dịch, ngay từ những ngày đầu Vingroup đã từng chủ động mua hơn 20 triệu bộ test về tặng hoàn toàn miễn phí cho rất nhiều đơn vị, địa phương như Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, TP.HCM, Long An, Khánh Hòa, Kiên Giang… Vì thế, khi Bộ vận động, Vingroup lập tức triển khai ngay không hề tính toán gì.

"Bộ xác định nhu cầu trước mắt cần tối thiểu 25 triệu bộ kit test, nhưng chúng tôi mới tìm mua được 15 triệu bộ với giá tốt nên mới chỉ ký được hợp đồng mua 15 triệu. Theo thỏa thuận ban đầu với Bộ Y tế, giá cả mua sao chuyển giao vậy, chúng tôi không lấy lãi 1 đồng nào trong giao dịch này.

Chúng tôi rất phẫn nộ trước những quy chụp cho rằng Vingroup trục lợi từ việc này. Đó là những quy chụp hồ đồ và thiếu lương tâm với tâm huyết chống dịch từ trước đến nay của chúng tôi cũng như của các doanh nghiệp khác", ông Quang nói.

Ông Quang cũng cho biết, hiện tập đoàn đã nhập về 15 triệu bộ và đang chào bán cho các địa phương và đơn vị trong nước theo đúng quy định về đấu thầu.

Đáng nói, mặc dù ký hợp đồng trực tiếp với Hãng SD Biosensor của Hàn Quốc, không qua bất cứ trung gian nào để nhập về với giá 61.000 đồng/bộ nhưng để hỗ trợ các địa phương, đơn vị quyết định tài trợ một phần chi phí để kit test về mức 44.000 đồng/bộ.

Trước khi có việc hỗ trợ giảm giá, Vingroup đã chủ động mua và tặng cho các vùng dịch nặng hơn 20 triệu kit test. Đến nay, để giúp các địa phương vùng dịch có thể làm nhanh thủ tục và ủng hộ chống dịch, Vingroup đã chủ động giảm giá.

"Việc này đã được thực hiện từ ngày 17/9, nhiều ngày trước khi có các dư luận kia. Khi hành động vì cộng đồng với tâm sáng, chúng tôi không thấy có sức ép nào cả", ông Quang khẳng định.

Đồng thời, ông Quang cũng khẳng định, Vingroup luôn minh bạch, mọi quá trình mua bán đều có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đơn vị sẵn sàng công khai giá 61.000 đồng là mức giá tốt nhất tại thời điểm đàm phán đợt vừa rồi. Trước đó, trong tháng 7 và 8, khi mua 20 triệu kit test để tặng, đơn vị đã phải trả giá cao hơn rất nhiều.

Cụ thể, đơn vị đã mua hơn 3 triệu bộ test Standard Q COVID-19 Ag Test của SD Biosensor Inc, Hàn Quốc, giá 175.000 đồng/test; 700.000 bộ Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device của Abbott Diagnostics Korea Inc, Hàn Quốc, giá 115.000 đồng/test; 10,5 triệu bộ BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS từ Biosynex Swiss SA, Pháp/Thụy Sĩ giá 88.651 đồng/test; 700.000 bộ test SGTi-flex COVID-19 Ag của Sugentech, Inc., Hàn Quốc, giá 78.000 đồng/test...

"Nhiều thông tin nói rằng chúng tôi mua 1, bán 10 thật đáng phẫn nộ. Giá chúng tôi mua và chuyển giao cho Bộ Y tế là 61.000 đồng/bộ mà họ nói lãi gấp 10 lần, tức là giá 1 bộ test chỉ có 6.100 đồng (gần 0,3 USD). Chúng tôi đã tìm kiếm khắp thế giới nhưng chưa thấy ở đâu có test nhanh nào giá đó. Có một số loại giá rẻ hơn 61.000 đồng vài chục phần trăm, nhưng chúng tôi lo ngại người dùng không yên tâm nên đã không chọn", Phó Chủ tịch tập đoàn Vingroup cho hay.