Ung thư gan: Dấu hiệu cảnh báo dưới xương sườn và một vài triệu chứng thường gặp

(VTC News) -

Mỗi năm, khoảng 6.100 người được chẩn đoán mắc ung thư gan - "căn bệnh giết người" ở Anh với tỷ lệ mắc bệnh tăng dần theo độ tuổi.

Ung thư gan là loại ung thư phổ biến thứ 18 ở Anh, trong đó, nam giới mắc nhiều hơn nữ giới. Tuổi tác trở thành yếu tố nguy cơ gây bệnh hàng đầu bởi 9/10 trường hợp mắc bệnh là những người trên 55 tuổi.

Đáng buồn thay, chỉ có 13% bệnh nhân có khả năng sống sót lâu hơn đến ít nhất là 5 năm sau thời gian chẩn đoán, với tỷ lệ tử vong ngày càng cao trong 3 thập kỷ qua.

Tuy nhiên, gần một nửa số trường hợp mắc bệnh có thể phòng ngừa được bởi theo thống kê, nguyên nhân hàng đầu của ung thư gan là béo phì (23%), hút thuốc (20%) và uống rượu (7%).

Ung thư gan có thể gây đau xung quanh xương sườn dưới.

Lưu ý những triệu chứng cảnh báo dưới đây có thể giúp bạn chẩn đoán sớm bệnh, mang lại cơ hội điều trị thành công cao hơn.

Triệu chứng đau ở vùng xương sườn

Gan, cơ quan lớn nhất trong cơ thể, nằm ở phía sau phần dưới của khung xương sườn bên phải, có thể kéo dài đến tận vùng dưới núm vú bên trái.

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết, đau hoặc có cảm giác đầy ở vùng hạ sườn có thể là dấu hiệu của ung thư gan.

Cảm giác này có thể ở bên phải do gan to hoặc bên trái do lá lách to. Thông thường, sẽ xuất hiện cơn đau âm ỉ hoặc đau mơ hồ, đôi khi đau dữ dội và có thể gây đau lưng.

Các triệu chứng khác cảnh báo ung thư gan

Tổ chức từ thiện chuyên nghiên cứu về các rối loạn tiêu hóa (Anh) nói rằng, ung thư gan “có thể gây khó chịu hoặc đau bụng trên”.

Các chuyên gia cũng liệt kê thêm chứng đau vai, “một số bệnh nhân có thể cảm thấy ốm hoặc nói chung là không khỏe”, trong khi “những người khác thì chán ăn”.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, các triệu chứng khác cảnh báo ung thư gan có liên quan đến đường tiêu hóa như chứng khó tiêu, cảm thấy nhanh no khi ăn, ngay cả một bữa ăn nhỏ, hoặc bụng bị trướng, sưng lên mà không liên quan đến việc ăn uống.

Ung thư gan có thể khiến lòng trắng của mắt chuyển sang màu vàng, da vàng hơn bình thường hoặc da bị mẩn ngứa.

Ngoài ra, nước tiểu sẫm màu và phân nhạt màu hơn cũng là một dấu hiệu cảnh báo bệnh.

Lưu ý, khi bạn sờ thấy một khối u ở bên phải bụng, cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng và sụt cân bất thường thì đó là những dấu hiệu cảnh báo chính khác.

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết, các triệu chứng khác có thể bao gồm sốt, các đường tĩnh mạch to trên bụng có thể nhìn thấy qua da và các nốt bầm tím bất thường hoặc xuất huyết.

Các tổ chức từ thiện cho biết, ung thư gan có thể không gây ra bất kỳ triệu chứng nào và có thể được phát hiện thông qua xét nghiệm máu hoặc một khu vực bất thường được tìm thấy trong quá trình chụp X-quang.

Nguy cơ dẫn đến ung thư gan

Nguy cơ phát triển ung thư gan phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm tuổi tác, di truyền, lối sống và các yếu tố môi trường. Cụ thể:

- Tuổi tác: Tuổi càng cao (già đi), nguy cơ mắc bệnh sẽ cao hơn.

- Xơ gan: Các tế bào gan bị tổn thương do rượu hoặc nhiễm trùng, các mô sẹo sẽ liên tục thay thế các mô bị tổn thương dẫn tới xơ gan.

- Hút thuốc lá.

- Thừa cân.

- Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

- Bệnh tiểu đường.

- HIV hoặc AIDS.