Ung thư gan: Các triệu chứng và cách phòng ngừa

(VTC News) -

Các dấu hiệu và triệu chứng của ung thư gan thường không biểu hiện cho đến giai đoạn sau của bệnh, nhưng đôi khi chúng cũng có thể biểu hiện sớm hơn. Nếu bạn đi khám khi lần đầu tiên nhận thấy các triệu chứng, bệnh ung thư có thể được chẩn đoán sớm hơn và điều trị kịp thời. Một số triệu chứng phổ biến nhất của ung thư gan là:

- Sụt cân

- Ăn không ngon miệng

- Cảm thấy rất no sau một bữa ăn nhỏ

- Buồn nôn hoặc nôn mửa

- Gan to, có cảm giác đầy ở vùng hạ sườn bên phải

- Lá lách to, cảm giác như đầy ở vùng hạ sườn bên trái

- Đau ở bụng hoặc gần xương bả vai phải

- Sưng hoặc tích tụ chất lỏng trong bụng

- Ngứa; vàng da và mắt

- Suy nhược và mệt mỏi

Các triệu chứng khác có thể bao gồm sốt, các tĩnh mạch trên bụng phình to có thể nhìn thấy qua da, và bầm tím hoặc chảy máu bất thường.

Lưu ý, có một hoặc nhiều triệu chứng trên không có nghĩa là bạn bị ung thư gan. Trên thực tế, nhiều triệu chứng trong số này có nhiều khả năng là do các bệnh lý khác gây ra. Tuy nhiên, nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào trong số đó, điều quan trọng là phải đi khám bác sĩ để tìm ra nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Các yếu tố rủi ro

Các yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư gan nguyên phát bao gồm:

- Nhiễm virus viêm gan B (HBV) hoặc virus viêm gan C (HCV) mạn tính.

- Xơ gan; bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

- Một số bệnh gan di truyền như bệnh huyết sắc tố và bệnh Wilson (bệnh di truyền gây tích tụ quá nhiều đồng trong cơ thể).

- Bệnh tiểu đường

- Tiếp xúc với aflatoxin - chất độc do nấm mốc sinh ra trên cây trồng được bảo quản kém.

- Uống rượu quá mức dẫn đến tổn thương gan không thể phục hồi.

Cách phòng ngừa ung thư gan

Giảm nguy cơ xơ gan

Xơ gan là sẹo của gan, và nó làm tăng nguy cơ ung thư gan. Bạn có thể giảm nguy cơ bị xơ gan bằng cách:

- Uống rượu ở mức độ vừa phải. Phụ nữ không nên uống nhiều hơn 1 ly mỗi ngày và nam giới không nên uống quá 2 mỗi ngày.

- Có chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên để duy trì cân nặng hợp lý.

Tiêm vaccine phòng bệnh viêm gan B

Bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh viêm gan B bằng cách tiêm vaccine phòng viêm gan B. Hầu hết mọi người đều có thể tiêm vaccine này, kể cả trẻ sơ sinh, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch bị tổn hại.

Thực hiện các biện pháp phòng tránh bệnh viêm gan C

Hiện chưa có vaccine chủng ngừa viêm gan C, nhưng bạn có thể giảm nguy cơ nhiễm bệnh:

- Dùng bao cao su mỗi khi quan hệ tình dục nếu không biết bạn tình của mình bị nhiễm HBV, HCV hoặc bất kỳ bệnh lây nhiễm qua đường tình dục nào khác hay không.

- Giảm nguy cơ mắc HCV bằng cách không tiêm chích ma túy.

- Tìm kiếm các cửa hàng an toàn, sạch sẽ khi xỏ khuyên hoặc xăm hình. Kim tiêm không được khử trùng đúng cách có thể làm lây lan virus viêm gan C. Trước khi xỏ khuyên hoặc xăm, hãy kiểm tra các cửa hàng trong khu vực của bạn và hỏi nhân viên về các biện pháp an toàn của họ.

Điều trị bệnh viêm gan B hoặc C kịp thời

Các phương pháp điều trị có sẵn cho các trường hợp nhiễm viêm gan B và viêm gan C. Nghiên cứu cho thấy, điều trị có thể làm giảm nguy cơ ung thư gan.

Tham khảo ý kiến bác sĩ về tầm soát ung thư gan

Những người có các tình trạng làm tăng nguy cơ ung thư gan có thể xem xét về việc sàng lọc, chẳng hạn như những người nhiễm viêm gan B, nhiễm viêm gan C và xơ gan.