Ứng phó bão số 13: Hà Tĩnh khẩn cấp sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Cụ thể, tại các khu vực ven biển, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương tổ chức sơ tán 3.364 hộ với 17.676 người theo kế hoạch đã được phê duyệt xong trước 20h ngày 14/11.

Người dân xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên) sơ tán tránh lũ vào sáng 30/10.

Đối với khu vực vùng núi, các vùng hạ du, cần chủ động sơ tán người dân ra khỏi nhà không an toàn, khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ngập sâu, sạt lở, lũ ống, lũ quét theo các kịch bản đã được phê duyệt đảm bảo an toàn cho người dân.

Giao Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Tiểu ban an toàn nghề cá trên biển và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tổ chức, hướng dẫn neo đậu an toàn cho tàu thuyền; chủ động đưa tàu thuyền nhỏ lên bờ để hạn chế thiệt hại tại nơi tránh trú; kiểm soát chặt chẽ việc cấm biển đã được ban hành.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có các biện pháp bảo vệ nhà cửa, trụ sở, trường học...,hạn chế rủi ro và thiệt hại do bão.

Các địa phương, đơn vị quản lý khai thác công trình hồ, đập thủy lợi, thủy điện theo dõi diễn biến, dự báo tình hình mưa, lũ, tổ chức vận hành, chủ động xả lũ đảm bảo an toàn.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 14 - 17/11, do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão số 13, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa dự báo từ 100 - 200mm.

Để đảm bảo an toàn hồ đập, từ 14h ngày 14/11, hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả lũ với lưu lượng 100m3/s - 300m3/s.