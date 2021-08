Ưng Hoàng Phúc hát 'live' bản hit 20 năm trước khiến khán giả bồi hồi

(VTC News) -

Trong lúc top 4 thí sinh bước vào vòng Chung kết đang hăng hái luyện tập tại nhà để chuẩn bị những tiết mục mang đậm dấu ấn thần tượng, có sức hút bùng nổ sân khấu thì chương trình tiếp nối đêm gala đầy không khí vui vẻ và ấm cúng. Tuần này, "Ca sĩ thần tượng" chào đón sự xuất hiện của Ưng Hoàng Phúc và “Ngọc nữ bolero” Tố My.

Ưng Hoàng Phúc là nam ca sĩ được nhiều thế hệ nối tiếp 7X, 8X và 9X yêu thích. Giọng ca trầm ấm đóng góp nhiều sản phẩm chất lượng và ca khúc “hit” trên thị trường âm nhạc Việt Nam như "Thà rằng như thế", "Cắn rứt", "Mỗi người một nơi"…

Đến với "Ca sĩ thần tượng", Ưng Hoàng Phúc tâm sự rất ấn tượng với tính giải trí và ý nghĩa mà chương trình mang đến cho khán giả và chính thí sinh tham gia sân chơi bổ ích. Bên cạnh đó, anh cũng tâm đắc phần trình diễn của các bản sao hóa thân thành mình: “Anh nhớ có mấy bạn hóa thân thành mình, rất hay và thú vị. Anh cảm nhận có thể giống đến 60 – 70%”.

Ưng Hoàng Phúc

Song song đó, nữ ca sĩ Tố My được xem là ngọc nữ bolero sở hữu chất giọng ngọt ngào và nhan sắc thu hút. Ở những ngày đầu theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, Tố My cũng từng hóa thân thành Như Quỳnh trong một cuộc thi khác và nhận được nhiều sự theo dõi. Cũng bước ra từ sân chơi về âm nhạc và hóa thân thành thần tượng, Tố My chia sẻ bí quyết thành công: “Trong cuộc thi mình hóa thân thì phải giống nhưng sau cuộc thi mình phải có bản sắc riêng, nét cá nhân riêng để khẳng định vị trí của mình trong lòng công chúng”.

Ngay tại đêm gala, Ưng Hoàng Phúc gửi đến khán giả ca khúc "Người ta nói" – một trong những cái tên tạo nên dấu ấn sự nghiệp của nam ca sĩ điển trai. Vẫn với khí chất, phong độ, giọng ca trầm ấm ngày nào, Ưng Hoàng Phúc hoàn toàn chinh phục và chiếm lấy tình cảm của khán giả.

Giọng ca “Cắn rứt” bồi hồi: “Bài này nằm trong album thứ 2. Nó có thể là bài hát nổi bật nhất trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Khi Phúc đi trình diễn bất kể sân khấu lớn, nhỏ hoặc bất kỳ chương trình nào thì Phúc cũng được yêu cầu hát bài này. Nó như một ca khúc bất hủ. Tính đến thời điểm hiện tại đã 20 năm rồi, bài hát này đã thành công. Và vẫn như vậy người ta vẫn yêu cầu 'Người ta nói'”.

Ưng Hoàng Phúc và Tố My.

Tiếp nối cuộc trò chuyện, MC Nguyên Khang giới thiệu lại hành trình gắn bó với "Ca sĩ thần tượng" đáng nhớ của anh chàng Vĩnh Phúc và Nhật Quân đều hóa thân thành Ưng Hoàng Phúc. Nếu Vĩnh Phúc bằng chính tình yêu nồng cháy của mình dành cho thần tượng đã chinh phục vị trí Á quân mùa 3 thì Nhật Quân cũng xuất sắc bước đến vòng Bán kết mùa 4 này nhưng chưa đủ may mắn để tiếp tục.

Nhận xét về 2 “bản sao”, Ưng Hoàng Phúc giật mình, đánh giá cao Vĩnh Phúc vì sở hữu chất giọng quá giống mình, ngược lại Nhật Quân thì nhỉnh hơn ở phong cách trình diễn. Tố My phải thảng thốt trước Vĩnh Phúc: “My thấy rất giống, đặc biệt những cái rung, nấc. Anh Phúc phải cảm thấy hạnh phúc vì người ta phải yêu thương kinh khủng mới làm được như vậy”.

Nhân dịp đó, MC Nguyên Khang cũng kể lại câu chuyện Nhật Quân chia sẻ: Từng là một sinh viên tỉnh lẻ, trong túi chỉ còn mười mấy nghìn đồng, bắt xe đi đến công ty mà Ưng Hoàng Phúc từng hoạt động ở quận 7 để gặp thần tượng nhưng lại thất vọng vì thần tượng không ở đó. Sau khi nghe câu chuyện, Ưng Hoàng Phúc vô cùng xót xa và xúc động.

Ở một diễn biến khác, Basker Ngọc Tân – một giọng ca nam từng được nhận xét giống Hồ Ngọc Hà đến từng hơi thở cũng góp giọng tại chương trình. Basker Ngọc Tân gửi đến khán giả món quà âm nhạc qua ca khúc "Tìm lại giấc mơ" cực tình. Chất giọng như cùng một khuôn khiến Tố My quá ngỡ ngàng. Nữ ca sĩ còn đùa vui nếu nhắm mắt lại cứ ngỡ đang nghe Hồ Ngọc Hà hát. Để có thể hóa thân thành Hồ Ngọc Hà, Tố My và Ưng Hoàng Phúc có thể kể đến các tiêu chí như chất giọng phải khàn, khi ngân nốt cao phải có sự da diết, mượt mà và hát có tình. Tất cả tiêu chí này đều hội tụ đầy đủ ở Basker Ngọc Tân.

Basker Ngọc Tân

Một “cựu” thí sinh của chương trình – Ngọc Khang cũng có mặt và gửi đến khán giả ca khúc “Lòng mẹ 2” đầy chất tự sự, trữ tình. Ngọc Khang được 2 khách mời nhận xét rất giống “Anh Ba” Ngọc Sơn ở khả năng luyến láy và phong cách trình diễn.