Ứng dụng dữ liệu dân cư vì lợi ích quốc gia và quyền lợi của người dân

(VTC News) -

“Dữ liệu dân cư có ý nghĩa rất quan trọng để xác thực, kết nối các dữ liệu, khai thác phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu người dân chỉ khai báo thông tin một lần với cơ quan Nhà nước trong thực hiện các thủ tục hành chính. Thực hiện tốt điều này sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho đất nước, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp”.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh điều này tại buổi tọa đàm "Tạo bứt phá từ tài nguyên Dữ liệu dân cư” trong chương trình Chuyển đổi số - VietNam On phát sóng trên kênh VTC1 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ tại buổi toạ đàm.

Nỗ lực sáng tạo của hàng vạn cán bộ, chiến sỹ

Ngày 1/7/2021, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an xây dựng trong thời gian khẩn trương, quyết liệt chính thức được vận hành với 17 trường thông tin của 98,7 triệu công dân Việt Nam được số hóa.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vẫn được triển khai quyết liệt trong năm 2021. Điều này thể hiện nỗ lực sáng tạo, cống hiến rất lớn của hàng vạn cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân.

Theo thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, dữ liệu dân cư được xem là dữ liệu gốc, là một trong các tài nguyên quan trọng nhất, giá trị nhất của một quốc gia khi mà các hoạt động chuyển đổi số gắn với mọi hoạt động của người dân, lấy người dân là trung tâm.

Từ cơ sở dữ liệu quan trọng này, Bộ Công an đã cấp mã số định danh cá nhân cho 100% công dân, đồng thời đã triển khai thu nhận hơn 60 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử với nhiều ưu điểm nổi bật cho công dân.

Buổi toạ đàm "Tạo bứt phá từ tài nguyên Dữ liệu dân cư” phát sóng trên kênh VTC1 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Với khối lượng công việc rất lớn trong gần 2 năm qua, lực lượng công an nhân dân đã quyết liệt triển khai để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết hợp với sản xuất, cấp CCCD. Đây là những công việc chưa có tiền lệ và có nhiều khó khăn, trở ngại. Nhưng với sự quyết tâm của toàn lực lượng, 2 dự án đã về đích đúng tiến độ, đúng cam kết của Bộ Công an với Chính phủ, người dân và xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, để xây dựng thành công hệ thống này, Bộ Công an đã nhận được sự chung tay góp sức của người dân và các doanh nghiệp.

"Có thể nói người dân trên khắp cả nước đã rất nhiệt tình tham gia cung cấp thông tin, tham gia làm căn cước không quản ngày đêm, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ. Các doanh nghiệp công nghệ thông tin như: VNPT, Tecapro, Gtel ICT... đã tư vấn và triển khai nhiều giải pháp công nghệ để bảo đảm nguyên tắc xuyên suốt của hệ thống là “hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí”. Đến nay, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được xây dựng bảo đảm theo đúng các tiêu chí nêu trên, sẵn sàng cao nhất phục vụ người dân và xã hội", Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nói.

Đề án 06 xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn

Ngày 6/1/2022, Thủ tướng chính thức ký, ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) .

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc có cuộc trao đổi nhanh với ông Trần Đức Thành, Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC trong chiều 23/2. (Ảnh: Đắc Huy)

Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, Đề án 06 của Chính phủ xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn; các mục tiêu hướng tới 5 nhóm tiện ích cụ thể là: (1) Ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ưu tiên hàng đầu là 25 thủ tục thiết yếu liên quan đến người dân; (2) Ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Ứng dụng phục vụ xây dựng công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Tương ứng với đó là danh mục 52 nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương với các mốc thời gian hoàn thành rất cụ thể.

Có thể nói tinh thần chính của đề án 06 là phát huy cao nhất giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi của người dân, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.

Căn cước công dân là tấm thẻ toàn năng

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, theo lộ trình của Đề án 06, các thông tin công dân sẽ dần được tích hợp trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử, cùng với ứng dụng VNEID sẽ giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ căn cước thay thế nhiều giấy tờ khác để thực hiện các giao dịch với các cơ quan Nhà nước, bảo đảm chính xác và thuận tiện.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng lãnh đạo Đài Truyền hình KTS VTC, lãnh đạo kênh VTC1

Hiện nay, Bộ Công an đã kết nối với dữ liệu bảo hiểm xã hội và công dân có thể sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử để khám bệnh bảo hiểm tại các cơ sở y tế. Theo lộ trình, các thông tin về y tế, giấy phép lái xe, thẻ tín dụng, an sinh xã hội... tiếp tục được nghiên cứu, tích hợp để thực hiện các yêu cầu đa dạng của người dân trên các lĩnh vực.

Ngoài ứng dụng nổi bật với thẻ CCCD gắn chip, mới đây, ngày 25/2, Bộ công an đã thực hiện thêm cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân thông qua cấp CCCD. Điều này giúp gia tăng thêm tiện lợi cho người dân khi giao dịch dịch vụ hành chính công trên môi trường online.

Chia sẻ về vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho hay, Bộ Công an đang xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về định danh và xác thực điện tử (hoàn thành trong Tháng 5/2022), tạo cơ sở pháp lý để người dân sử dụng định danh điện tử trên các lĩnh vực.

Đồng thời, ngành Công an đang triển khai cấp định danh điện tử cho công dân trên phạm vi toàn quốc, trước mắt ưu tiên cấp cho những người làm căn cước, nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, giáo viên, những người được hưởng chính sách an sinh xã hội... để phục vụ xác thực phục vụ ngay các kỳ thi sắp tới và việc triển khai các gói an sinh xã hội của Chính phủ.