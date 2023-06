Ứng dụng công nghệ ly giải mỡ Sinetrol® vào trà hỗ trợ giảm béo Sitrolim+++

(VTC News) -

Tại Việt Nam, công ty TNHH Thương mại Nutri Miền Nam là công ty đầu tiên nhận chuyển giao công nghệ ly giải mỡ Sinetrol® XPUR từ tập đoàn Fytexia®, Pháp và ứng dụng thành công vào sản phẩm trà hỗ trợ giảm béo Sitrolim+++.

Nutri Miền Nam là đối tác cùng Fytexia phát triển thương hiệu Sinetrol® tại thị trường Việt Nam.

Thành phần thiên nhiên giúp giảm béo hiệu quả

Sản phẩm Sitrolim+++ là sự kết hợp của ba hoạt chất FOS, Oxxynea® WS, Sinetrol® XPUR có khả năng hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo trong cơ thể. Từ đó, giúp bạn giảm béo hiệu quả, lành mạnh như dùng nước ép từ rau củ quả.

Chất xơ hòa tan FOS: Đây là loại chất xơ tự nhiên không bị tiêu hóa khi đưa vào cơ thể. Chúng tồn tại trong một số thực phẩm như măng tây, củ cải đường, tỏi, chuối, yến mạch, atiso, rau diếp xoăn, đậu Hà Lan,...

Hoạt chất ly giải mỡ Sinetrol® XPUR: Chiết xuất từ các loại trái cây cam quýt vùng Địa Trung Hải bao gồm bưởi đỏ Grapefruit, hạt Guarana, cam Citrus Sinensis, cam máu Blood Orange.

Các chất chống oxy hóa Oxxynea® WS: Hỗn hợp hơn 150 polyphenols thiên nhiên từ 22 loại rau củ và trái cây vùng Địa Trung Hải.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sitrolim+++ hỗ trợ giảm béo hiệu quả

Giải mã cơ chế ly giải mỡ Sinetrol® XPUR của Sitrolim+++

Hoạt chất Sinetrol® trong sản phẩm Sitrolim+++ tác động lên mô mỡ theo cơ chế xé mỡ (Fat Shredding Technology) được cấp bằng sáng chế Châu Âu, số WO 2008/135643. Hiệu quả cụ thể được chứng minh thông qua:

Nghiên cứu lâm sàng tại Murcia, Tây Ban Nha (2017) thực hiện trên 77 người có BMI>25, trong độ tuổi từ 29 - 52 tuổi với chế độ ăn bình thường. [1]

Nghiên cứu lâm sàng tại Hàn Quốc (2019) thực hiện trên 86 người có BMI từ 24 - 30, trong độ tuổi từ 25 - 62 tuổi với chế độ ăn giảm calo (-500 kcal). [2]

Giảm béo rõ rệt khi sử dụng đúng, đủ liệu trình

Sử dụng đúng liệu trình 900mg Sinetrol® (tương đương 2 gói Sitrolim+++) mỗi ngày trong vòng 3 tháng sẽ giúp giảm khoảng 1,2 - 3kg đối với người thừa cân (BMI>23) và giảm 5 - 9kg đối với người béo phì (BMI>25).

Giảm mỡ tại đúng vị trí bạn mong muốn

Hoạt chất Sinetrol® XPUR không đơn thuần giúp bạn giảm béo toàn thân mà sẽ tấn công vào các vùng mỡ thừa trong cơ thể như bụng, hông, đùi,... Đặc biệt hoạt chất này chỉ loại bỏ mỡ thừa chứ không loại bỏ cơ.

Kết quả nghiên cứu Sinetrol® XPUR giảm kích thước vòng eo và hông, giảm chỉ số béo phì trung tâm.

Không có thời gian tập luyện và không ăn kiêng vẫn có khả năng giảm béo

Cả hai nghiên cứu lâm sàng ở Tây Ban Nha (2017) và Hàn Quốc (2019) đều cho thấy Sinetrol® XPUR giúp bạn giảm béo và giảm lượng mỡ trong cơ thể mà không cần thay đổi chế độ ăn, chế độ vận động. Tuy nhiên nếu sử dụng sản phẩm kèm theo 1 chế độ ăn lành mạnh và vận động hợp lý thì sẽ giảm béo nhiều hơn và rút ngắn thời gian đạt được cân nặng lý tưởng của bạn.

Hạn chế tăng cân trở lại

Điều này được chứng minh thông qua nghiên cứu tại Tây Ban Nha (2017). Cụ thể sau 16 tuần sử dụng Sinetrol®, các đối tượng được cho ngưng sử dụng trong 4 tuần tiếp theo để theo dõi và đánh giá. Kết quả cho thấy tỉ lệ cơ và mỡ của các đối tượng này đều giữ nguyên, đặc biệt cân nặng không bị tăng trở lại.

Kết quả nghiên cứu chứng minh ngưng sử dụng Sinetrol® XPUR không bị tăng cân trở lại

Hiệu quả tương đương với người Châu Á

Nghiên cứu tại Hàn Quốc (2019) chứng minh hiệu quả của Sinetrol® đối với người Châu Á. Bởi vì với liều dùng Sinetrol® 900mg/ngày (tương đương 2 gói Sitrolim+++) các đối tượng nghiên cứu đều cho kết quả giảm lượng mỡ và tăng lượng cơ trong cơ thể, dẫn đến cải thiện chỉ số BMI.

Đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí thành phần thiên nhiên, hiệu quả được chứng minh lâm sàng. Trà hỗ trợ giảm béo Sitrolim+++ vừa mang lại một trải nghiệm mới, vừa đồng hành cùng người tiêu dùng trên hành trình giảm béo bền vững.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sitrolim+++ là sự kết hợp của 3 hoạt chất SINETROL® XPUR, OXXYNEA® WS, FOS (Fructo Oligosacharides) mang đến một sản phẩm hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo trong cơ thể, giúp giảm béo hiệu quả, lành mạnh như dùng nước ép trái cây. Để xem chi tiết hơn các bằng chứng nghiên cứu lâm sàng về Sinetrol® XPUR và thông tin về sản phẩm Sitrolim+++, vui lòng truy cập: https://sitrolim.com/

* Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Chú thích:

[1] Evaluation of Sinetrol® Xpur in Fat Mass Reduction on Overweight and Obese Subjects. [Online] Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04149158 [Accessed 5 June 2023]

[2] Efficacy and Safety of Sinetrol-Xpur on weight and body Fat Reduction in overweight or Obese Adults: A 12-week, Randomized, Double-blind, Parallel, Placebo-controlled Trial. Journal of Medicinal Food 23 (3) 2020, 335-342.

Bảo Anh