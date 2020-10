Ứng dụng be tiên phong triển khai hộp đèn công nghệ cao lần đầu tại Việt Nam

Đồng thời, be tiếp tục nâng cấp, thay đổi giao diện ứng dụng trên hệ điều hành iOS lẫn Android giúp nâng cao trải nghiệm người dùng. Thêm vào đó, ứng dụng beDriver xuất hiện tính năng “Điểm đến yêu thích” (Điều hướng), giúp tài xế tối đa hóa lợi nhuận cuốc xe đầu tiên và cuối cùng trong ngày.

Hộp đèn công nghệ cao của be được thiết kế dựa trên nguyên lý hoạt động của bóng đèn led và công nghệ kết nối Bluetooth. Hộp đèn được kết nối với ứng dụng dành cho tài xế - beDriver, với thông tin định danh của tài xế beCar.

be thay đổi giao diện ứng dụng trên hệ điều hành iOS dựa trên khảo sát khách hàng, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng.

Sau khi tài xế nhận cuốc, hộp đèn sẽ thể hiện thông tin của hành khách: lời chào, lời cảm ơn khi bắt đầu chuyến và kết thúc chuyến; giá cước chuyến xe, điểm đến của hành khách. be là ứng dụng gọi xe đầu tiên phát triển và triển khai hộp đèn công nghệ cao bằng hồ sơ đăng ký Quyền tác giả, trong bối cảnh thị trường gọi xe đang có sự cạnh tranh gay gắt của các hãng nước ngoài. Trong tương lai, dự án này sẽ được tiếp tục phát triển nhằm cung cấp thêm nhiều thông tin an toàn cho tài và khách.

Đây là một trong những nỗ lực mới của ứng dụng gọi xe thuần Việt mang đến sự an toàn, văn minh trên mỗi cuốc xe của mình. Nhờ vào hộp đèn công nghệ cao, khách hàng sẽ có trải nghiệm tốt hơn, an toàn hơn với dịch vụ vận tải của be bằng việc tương tác thông tin của khách trên hộp đèn; khách hàng có thể kiểm tra, theo dõi được giá cước, điểm đến trên hộp đèn để xác nhận đúng xe, đúng tài; khách hàng dễ dàng nhận diện beCar và trạng thái trống khách để đón xe hoặc sử dụng dịch vụ beNow.

Hộp đèn thông minh giúp định danh tài xế.

Đối với tài xế, đây là một sáng kiến giúp tăng thêm thu nhập bằng dịch vụ beNow; giúp tài xế kiểm tra, theo dõi thông tin cuốc xe dễ dàng hơn; tăng thêm tính chuyên nghiệp cho các tài xế công nghệ 4 bánh. Hiện tại, hộp đèn công nghệ cao đang được vận hành thử nghiệm cho tài xế beCar ở Hà Nội và TP.HCM. Sắp tới, dự án sẽ được tiếp tục nâng cấp khi tổng hợp nhiều thông tin hơn về tính an toàn cho tài xế.

Không dừng lại ở đó, đội ngũ công nghệ kỹ sư công nghệ thuần Việt của be vừa cho ra mắt giao diện mới của ứng dụng gọi xe be trên hệ điều hành iOS cũng như Android. Giao diện mới được phát triển dựa trên khảo sát ý kiến hành khách, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

be đã thay đổi hoàn toàn giao diện chính của ứng dụng để phù hợp với mục tiêu và bối cảnh mới: be đã không chỉ là một ứng dụng gọi xe mà còn là hệ sinh thái mở, sẵn sàng hợp tác cùng các đơn vị có cùng tầm nhìn, cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng, phục vụ cho người Việt.

Tính năng “Điểm đến yêu thích” (Điều hướng) cũng vừa được ra mắt trên ứng dụng beDriver. Mỗi tài xế sẽ được 2 lượt điểm đến yêu thích trong một ngày, cho phép họ chọn một hướng di chuyển mong muốn và nhận chuyến xe di chuyển về cùng hướng đi đó. Đây là công cụ giúp tài xế tối đa hóa lợi nhuận của cuốc xe đầu tiên và cuối cùng trong ngày. Tài xế có thể hoàn thành cuốc xe và trở về nhà thuận lợi, trên cùng một tuyến đường. Tài xế sẽ không phải lo lắng việc nhận những cuốc xe không phù hợp với lộ trình của mình, (làm ảnh hưởng đế tỉ lệ chấp nhận và huỷ chuyến).

Hộp đèn giúp hành khách dễ nhận diện beCar và sử dụng dịch vụ beNow.

Đến nay, Startup công nghệ thuần Việt beGroup đã dần hoàn thiện hệ sinh thái mở của ngành gọi xe với dịch vụ chủ đạo: beBike, beCar, beTaxi cùng nhiều tính năng, sản phẩm đi kèm: “Thuê theo giờ”, “be đi tỉnh”; dịch vụ giao hàng: beDelivery, beExpress; dịch vụ đi chợ hộ: be Đi chợ; tính năng tích lũy điểm thưởng cho người dùng: beLoyalty; tính năng mua vé xe khách.

Có thể nói, be đang là đơn vị sáng giá khi chỉ sau gần hai năm lăn bánh đã nhanh chóng hoàn thiện nhiều tính năng, dịch vụ của một ứng dụng gọi xe.