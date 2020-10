Ứng dụng Be bắt tay EMDDI mở rộng dịch vụ beTaxi

beTaxi – Lựa chọn tuyệt vời cho người dân thủ đô

Với việc mở rộng dịch vụ beTaxi tại Hà Nội, khách hàng của ứng dụng be sẽ có thêm lựa chọn đáng giá, giúp giảm bớt áp lực khi di chuyển giờ cao điểm tại thủ đô, vốn thường xuyên gặp tình trạng khó đặt xe qua các ứng dụng. Nhờ hệ thống đối tác taxi lớn, beTaxi sẽ giúp khách hàng di chuyển mọi lúc, mọi nơi một cách dễ dàng và nhanh chóng. Để nhận diện, beTaxi là xe taxi thông thường, có biển taxi và biểu tượng be - ứng dụng gọi xe. Ở giai đoạn đầu tại Hà Nội, be triển khai beTaxi với hình thức xe 4 chỗ.

Khách hàng tại Hà Nội hào hứng với dịch vụ beTaxi vừa ra mắt

Giá cước beTaxi được thể hiện cố định ngay trên ứng dụng be khi khách hàng đặt yêu cầu dịch vụ. Đây là giá cước đã bao gồm thuế nhưng chưa gồm phụ phí (cầu đường, bến bãi…). Thay vì trả tiền theo đồng hồ cố định, khách hàng sẽ trả tiền theo giá hiển thị trên ứng dụng be và thêm các phụ phí phát sinh nếu có. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu triển khai, dịch vụ beTaxi ưu đãi 30% tối đa 50.000 đồng dành cho người dùng mới của be tại Hà Nội.

Màn hình minh họa dịch vụ beTaxi trên ứng dụng be

beGroup tiến đến chinh phục thị trường vận tải ô tô toàn quốc

Hiện nay, EMDDI là nền tảng vận tải cộng nghệ có quy mô và phạm vi hoạt động lớn nhất Việt Nam với sự tham gia của nhiều công ty vận tải hàng đầu tại hơn 40 tỉnh, thành phố.

Thông qua việc hợp tác này, beGroup và EMDDI sẽ cùng nhau nâng chất lượng thị trường vận tải hành khách bằng xe ô tô, tăng trải nghiệm cho khách hàng. Đồng thời, việc hợp tác này sẽ góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và mang lại thu nhập, lợi nhuận, việc làm cho tất cả các bên tham gia.

Không dừng lại ở Hà Nội, dịch vụ beTaxi dự kiến sẽ tiếp tục chinh phục các thị trường đầy tiềm năng khác như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Đồng Nai…

Trước đó, vào tháng 7/2020, beGroup cũng đã ký kết hợp tác với Vinataxi – công ty taxi lâu đời nhất thị trường Việt Nam – để tung ra dịch vụ beTaxi tại TP HCM.

Xa hơn, từ tháng 4/2020, ứng dụng gọi xe be đã ra mắt một dịch vụ mới mang tên “Vé xe khách”. Đây là dịch vụ mà be hợp tác với VeXeRe – hệ thống đặt vé xe khách và vé xe limousine trực tuyến lớn nhất Việt Nam – để cung cấp vé của hơn 550 hãng xe khách toàn quốc một cách nhanh chóng ngay trên ứng dụng gọi xe be.

Như vây, tiếp nối hợp tác thành công với hệ thống VeXeRe, công ty Vinataxi, việc hợp tác giữa beGroup và EMDDI tiếp tục khẳng định lộ trình đúng đắn của ứng dụng be trong việc trở thành nền tảng mở về vận tải, nhằm hợp tác với các hãng vận tải truyền thống cùng nhau phát triển để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Thông tin thêm về beGroup

Công ty Cổ phần beGroup, startup công nghệ Việt Nam, khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ vận tải với Ứng dụng gọi xe be cung cấp nhiều dịch vụ, trong đó dịch vụ chính là beBike (dịch vụ đặt xe 2 bánh), beCar (dịch vụ đặt xe 4 bánh), thuê theo giờ (thuê xe có tài xế theo giờ); beTaxi; beFinancial (dịch vụ cung cấp giải pháp tài chính hiệu quả cho khách hàng cá nhân, tài xế và doanh nghiệp); beExpress (dịch vụ chuyển phát, bưu chính); beDelivery (dịch vụ giao hàng); be Đi chợ (dịch vụ đi chợ hộ); beLoyalty (tính năng tích lũy điểm thưởng cho người dùng); Vé xe khách (tính năng mua vé xe khách); giúp mở ra một hệ sinh thái số tiềm năng sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp khác cùng hợp tác và phát triển.

Các sản phẩm của beGroup mang đến giải pháp liên kết các dịch vụ và hỗ trợ giao dịch, đơn giản hóa những phức tạp trong cuộc sống thường ngày, với mong muốn trở thành cầu nối giữa mọi khách hàng và người cung cấp dịch vụ. Tôn chỉ hoạt động của beGroup là cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và tuân thủ tuyệt đối mọi quy định của pháp luật Việt Nam.

Hiện nay, ứng dụng gọi xe be đã được tải xuống 8 triệu thiết bị di động với 100.000 tài xế, khoảng 350.000 chuyến xe được yêu cầu mỗi ngày và đã hoàn thành 80 triệu chuyến xe beBike và beCar kể từ khi bắt đầu chính thức triển khai dịch vụ từ tháng 12/2018 đến nay. Tính đến nay, ứng dụng gọi xe “be” đã có mặt tại 10 tỉnh, thành phố bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng và Quảng Ninh. Theo báo cáo từ Công ty nghiên cứu thị trường ABI Research tại Việt Nam (công bố tháng 9/2019), beGroup hiện vươn lên vị trí số hai và là doanh nghiệp Việt duy nhất trong top 3 những ứng dụng gọi xe phát triển nhất trên thị trường.