Ứng dụng AIOps nâng cao năng lực quản trị CNTT cho doanh nghiệp

(VTC News) -

Con đường dẫn đến AIOps

Các chuyên gia cho rằng, công nghệ đang giúp các doanh nghiệp đổi mới, giữa doanh nghiệp và khách hàng có mối quan hệ sâu sắc hơn. Đồng thời, điều này tạo ra các hệ sinh thái với các hoạt động kinh doanh hoàn toàn mới.

Sự bùng nổ dữ liệu dẫn đến khối lượng thiết bị công nghệ gia tăng, hàng loạt ứng dụng hiện đại mới cùng với những thách thức về tốc độ xử lý, tình trạng bảo mật… đặt các doanh nghiệp trước bài toán quản trị CNTT phức tạp.

Năm 2017, Gartner dự đoán rằng sẽ có những thay đổi đáng kể trong cách mà các doanh nghiệp quản lý hệ sinh thái IT của mình. Họ gọi nền tảng đang phát triển mà trên đó những thay đổi này sẽ diễn ra là “AIOps” (artificial intelligence for IT operations).

Việc tích hợp AI vào quản trị hệ thống CNTT giúp doanh nghiệp chẩn đoán và xử lý các vấn đề phát sinh nhanh hơn nhiều so với cách thức thủ công, giúp tiết kiệm hàng trăm nghìn USD mỗi năm. Ngoài ra, AIOps cũng sẽ giúp các nhóm này xác định được các nguy cơ về công nghệ thông tin tiềm ẩn, từ đó giúp xử lý vấn đề từ trong “trứng nước”.

Sự quan tâm của các doanh nghiệp đã giúp AIOps trở thành một lĩnh vực phát triển vô cùng mạnh mẽ. Thị trường nền tảng AIOps toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 2,5 tỷ USD vào năm 2018 lên 11 tỷ USD vào năm 2023. Gartner dự đoán rằng 25% doanh nghiệp sẽ có nền tảng AIOps hỗ trợ hai hoặc nhiều hoạt động CNTT lớn vào cuối năm nay.

Kinh nghiệm triển khai hệ thống AIOPs

Tại Việt Nam, công nghệ đang giúp các doanh nghiệp mở ra những ngành nghề kinh doanh mới. Mức độ “chịu chi” cho công nghệ và hệ thống giải pháp quản trị CNTT của doanh nghiệp Việt ngày càng tăng. Việc ứng dụng AIOps cũng đang trở thành xu hướng cho các doanh nghiệp lớn tại thị trường Việt Nam.

Mới đây, tại hội thảo ITOM Day Vietnam 2023, ông Bùi Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TNTech (thuộc Tập đoàn TNG Holdings Vietnam) đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai hệ thống AIOps tại doanh nghiệp.

Ông Bùi Quốc Khánh - Tổng Giám đốc công ty cổ phần TNTech chia sẻ kinh nghiệm triển khai hệ thống AIOps tại hội thảo.

Ông Khánh cho biết: TNTech phát triển và cung cấp dịch vụ IT Service Management Platforms trên hệ thống ManageEngine ServiceDesk Plus cho TNG Holdings Vietnam để giải quyết các vướng mắc (pain point) trong quy trình vận hành.

Nhờ ứng dụng công nghệ quản trị, các yêu cầu được ghi nhận trên hệ thống, người yêu cầu dễ dàng tra soát lại, nắm được tình trạng, thời gian và người phụ trách xử lý. Còn người xử lý yêu cầu không bị quá tải như ghi nhận và xử lý thủ công; dễ dàng trích xuất báo cáo theo thời gian thực… Các trao đổi được ghi nhận trên luồng mail duy nhất, không bị mất tin, trôi tin. Người quản lý có thể dễ dàng kiểm soát được tiến độ và mức độ hoàn thành của người được giao việc.

Các thông tin thống kê báo cáo cũng dễ dàng được trích xuất, chẳng hạn như việc TNTech hỗ trợ 2.208 yêu cầu liên quan đến công nghệ thông tin cho TNG Holdings Vietnam trong tháng 6/2023.

Bên cạnh đó, TNTech cũng triển khai hệ thống ManageEngine Monitor phục vụ giám sát hạ tầng và giám sát ứng dụng tập trung để nâng cao chất lượng vận hành dịch vụ CNTT tại TNG Holdings Vietnam. Hệ thống đã giúp TNTech giám sát cùng lúc hàng trăm ứng dụng trên nhiều chiều và đưa ra các dự đoán về nhu cầu nâng cấp hạ tầng phần cứng trong tương lai.

Ông Bùi Quốc Khánh cho biết: “Trong những năm qua, TNTech xây dựng năng lực tư vấn, triển khai hệ thống AIOps nói riêng và giải pháp trên nền tảng công nghệ 4.0​​​ như công nghệ AI, VR, Big Data nói chung. Đồng thời, công ty đã triển khai thành công các giải pháp nền tảng công nghệ này tại các đối tác lớn như TNG Holdings Vietnam, ngân hàng MSB, hệ thống khách sạn SOJO Hotels… Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, TNTech sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng để tạo ra các giải pháp công nghệ thông tin toàn diện, khai mở các giá trị số cho đối tác”.

Khi CNTT và chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu bắt buộc để duy trì và quản trị doanh nghiệp, việc quản lý, phát triển hệ thống IT sao cho hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra các lợi thế kinh doanh mới và tiến tới dẫn dắt thị trường.

Bảo Anh