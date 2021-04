Ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo gì?

(VTC News) -

Theo đó, tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất thời gian gần đây xuất hiện tình trạng ùn ứ, quá tải gây khó khăn, phiền hà cho hành khách và bức xúc dư luận.

Nguyên nhân do quá trình kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc, kiểm tra soi chiếu an ninh, sử dụng số lượng slot được phân bổ cho các hãng hàng không… chưa hợp lý.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tổng hợp số liệu các chuyến bay và phân tích, đánh giá, xây dựng các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ùn ứ, quá tải, chậm, hủy chuyến.

Ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam cần rà soát, nghiên cứu, đề xuất Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để kịp thời có các chế tài xử phạt đối với các hãng hàng không để xảy ra tình trạng chậm, hủy chuyến vì lý do thương mại; có cơ chế bồi thường thỏa đáng cho khách hàng trong trường hợp chậm, hủy chuyến do lỗi chủ quan của các hãng hàng không.

Cùng với đó, Cục Hàng không Việt Nam cần triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tăng chỉ số đúng giờ (OTP). Điều chỉnh việc đánh giá chỉ số OTP theo lịch mùa, nghiên cứu điều chỉnh tiêu chí đánh giá chỉ số OTP gồm giờ cất và hạ cánh, tăng cường quản lý và giám sát chặt chẽ việc sử dụng slot của các hãng hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam cũng được yêu cầu nghiên cứu tăng thêm phần dự phòng slot đối với Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất, Cảng Hàng không Nội Bài; rà soát lại toàn bộ trình tự, quy trình và điều kiện cấp slot cho các hãng hàng không; yêu cầu các hãng hàng không thực hiện nghiêm việc lập kế hoạch bay phù hợp với năng lực quản lý, vận hành, khai thác của hãng và điều kiện khai thác của mỗi cảng hàng không.

Trong giai đoạn chưa có các chuyến bay thương mại thường lệ quốc tế, Bộ trưởng chỉ đạo phân bổ thêm các slot quốc tế cho nhu cầu bay nội địa. Các hãng hàng không phải thông báo các slot không có kế hoạch sử dụng về Cục Hàng không trong thời gian tối thiểu 10 ngày và cho phép các hãng hàng không trong cùng một tổ chức được điều chỉnh slot nội bộ.

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các hãng hàng không để kịp thời xử lý, chấn chỉnh tình trạng cung ứng dịch vụ hàng không không đảm bảo chất lượng, không tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của quy trình, quy phạm về an ninh, an toàn hàng không…

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có trách nhiệm tăng cường năng lực soi chiếu an ninh, bố trí máy móc, thiết bị soi chiếu hiện đại; ưu tiên bố trí nhân viên có năng lực, kinh nghiệm để phục vụ tại các cảng hàng không có lưu lượng hành khách lớn; điều tiết, kéo dài thời gian cung cấp dịch vụ cho các hãng hàng không kể cả vào ban đêm, nghiên cứu triển khai việc khai thác một phần Nhà ga quốc tế cho các chuyến bay nội địa.

Doanh nghiệp này cũng được yêu cầu ưu tiên bố trí nhân viên có năng lực, kinh nghiệm để phục vụ tại các cảng hàng không có lưu lượng hành khách lớn; sắp xếp hợp lý đối với việc kiểm tra an ninh bắt buộc; điều chỉnh thời gian cung cấp dịch vụ cho các hãng hàng không kể cả vào ban đêm, làm việc với các hãng hàng không để khai thác một phần nhà ga quốc tế cho các chuyến bay nội địa, tuyệt đối không để ùn tắc vì lý do kiểm tra an ninh.

Các cảng vụ hàng không phải thường xuyên theo dõi tại sân bay, nếu có nguy cơ ùn ứ phải chủ trì cùng cảng hàng không và các cơ quan, đơn vị có liên quan phải có giải pháp ngay.

Đối với các hãng hàng không, Bộ GTVT yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định về an ninh, an toàn hàng không. Tuyệt đối không được bán vé quá slot đã được cấp; khắc phục ngay tình trạng hủy chuyến, chậm chuyến, dồn chuyến bay vì lý do thương mại, đảm bảo quyền lợi của hành khách.

“Các hãng hàng không cũng chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn, kiểm soát khai báo y tế bắt buộc đối với hành khách; tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn hành khách làm thủ tục hàng không và khai báo y tế online”, kết luận nêu.