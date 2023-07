Ukraine phản công trên mọi chiến tuyến, Nga tiêu diệt thêm xe tăng phương Tây

(VTC News) -

Theo báo cáo quân đội Nga hôm 28/7, trong 24 giờ qua, lực lượng Kiev đã mất hàng trăm quân nhân và nhiều thiết bị do phương Tây cung cấp, bao gồm xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và xe tăng bánh lốp AMX-10 do Pháp sản xuất.

Quân đội lưu ý rằng giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn gần làng Rabotino ở vùng Zaporizhzhia, nơi đã xảy ra một cuộc phản công lớn trước đó vài ngày. Trong khi đó, lực lượng Nga cho biết, các đơn vị của Ukraine mất tới 180 quân nhân và 3 xe tăng Leopard 2, song vẫn không thể đánh bật lực lượng Nga khỏi vị trí.

Xe tăng Leopard 2 của quân đội Ukraine bị máy bay không người lái Nga nhắm mục tiêu. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Lực lượng Kiev cũng mất hai chiếc AMX-10 ở khu vực Rabotino. Một trang tin quân sự tư nhân Nga đăng tải trên Telegram cảnh quay cho thấy một chiếc AMX-10 bị hư hỏng đang được chở đi ở thành phố Mariupol thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Theo Quân đội Nga, giao tranh dữ dội tiếp tục ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng. Một cuộc tấn công lớn của Ukraine đã bị đẩy lùi ở gần làng Staromayorskoye thuộc vùng Donetsk, lực lượng của Kiev thiệt hại tới 110 quân nhân cùng với một số xe bọc thép và ít nhất ba lựu pháo.

Tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, các lực lượng Nga tiếp tục nỗ lực tấn công gần thị trấn Krasny Liman, tiến sâu từ 1,5 km đến 3 km vào các vị trí của Ukraine tại nhiều địa điểm khác nhau.

Theo quân đội Nga, tổng cộng 90 quân nhân Ukraine, hai xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành và pháo kéo, cũng như các khí tài khác đã bị phá hủy trong khu vực.

Quân đội Ukraine đã phát động cuộc phản công bị trì hoãn nhiều lần vào đầu tháng 6, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả rõ ràng nào, thay vào đó phải gánh chịu thương vong nặng nề về nhân sự và thiết bị do phương Tây cung cấp.

Trong những ngày gần đây, giao tranh gia tăng dọc theo chiến tuyến với việc lực lượng của Kiev tiến hành nhiều cuộc tấn công lớn vào các vị trí của Nga và sử dụng hàng loạt thiết bị hạng nặng.

Phương Thảo (Nguồn: russian.rt.com)