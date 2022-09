Ukraine nộp đơn xin gia nhập NATO

(VTC News) -

CNN dẫn lời bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/9 nói, ông đã ký thông qua một đơn gia nhập rút gọn để nước này có thể trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong thời gian ngắn nhất.

Đơn xin gia nhập NATO của Kiev ngoài chữ ký của Tổng thống Zelensky còn có chữ ký của Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk và Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal.

“Chính tại đây, ở Ukraine, các giá trị của liên minh châu Âu (EU) và NATO đang được phát huy theo đúng bản chất của chúng”, Tổng thống Zelensky phát biểu trong một thông điệp trực tuyến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa), Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk và Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal cùng lá đơn xin gia nhập NATO. (Ảnh: CNN)

Ông Zelensky cũng nói rằng “trên thực tế”, Ukraine đã hoàn thành quá trình xin gia nhập NATO.

“Hôm nay, Ukraine đang hiện thực hóa bước cuối cùng để gia nhập liên minh. Theo một quy chế đặc biệt với tầm quan trọng của Ukraine trong việc bảo vệ những giá trị của EU và NATO. Thủ tục kết nạp sẽ được rút ngắn”, Tổng thống Ukraine nói.

Tổng thống Zelensky nói rằng ông hiểu rằng việc gia nhập cần có sự đồng thuận của tất cả các thành viên NATO và việc này cần mất một chút thời gian.

Cũng trong ngày 30/9, Tổng thống Zelensky đã cho triệu tập một cuộc họp Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia để đưa ra "các quyết định cơ bản”, sau khi Nga có kế hoạch sáp nhập 4 vùng ở miền Đông Ukraine.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine bao gồm nhiều quan chức cấp cao như Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, quốc phòng, ngoại giao, và người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine. Hội đồng có nhiệm vụ làm việc với tổng thống về việc phát triển và điều phối chính sách an ninh quốc gia.