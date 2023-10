Ukraine đình chỉ hành lang ngũ cốc ở biển Đen

(VTC News) -

"Chúng tôi muốn thông báo về việc tạm thời đình chỉ các tàu đến và đi từ các cảng ở Ukraine. Lệnh đình chỉ có hiệu lực vào ngày 26/10 và có thể sẽ được gia hạn", công ty tư vấn Barva Invest có trụ sở tại Kiev (Ukraine) ngày 26/10 cho biết.

Theo Barva Invest - công ty chuyên về lĩnh vực nông nghiệp Ukraine, lệnh đình chỉ trên thực tế đã được thực hiện trong 2 ngày trước theo yêu cầu của quân đội Kiev. Nguyên nhân là do mối đe dọa từ các hoạt động của lực lượng không quân Nga trong khu vực.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã điều động các máy bay chiến đấu Nga mang tên lửa Kinzhal tuần tra biển Đen.

Ukraine đình chỉ hành lang ngũ cốc mới thành lập ở biển Đen. (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh cho biết, Cơ quan quản lý cảng biển Ukraine đã ra thông cáo vào cuối ngày 25/10, cho biết “tàu thuyền sẽ không được phép di chuyển dọc hành lang biển Đen vào ngày 26/10/2023" do lo ngại về an ninh.

“Vào ngày 25/10, Ambrey đã thông báo cho các khách hàng rằng không quân Nga đã thả ít nhất 4 vật thể, có thể là mìn ở khu vực quá cảnh hành lang ngũ cốc của Ukraine gần đảo Rắn, Ukraine”, thông báo nêu.

Được biết, từ tháng 8 vừa qua, Ukraine mở một hành lang mới trên biển Đen để cố gắng khôi phục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc trên đường biển.

Khoảng 700.000 tấn ngũ cốc đã rời cảng Ukraine thông qua tuyến đường biển này.

Hành lang này được mở ra sau khi Moskva từ chối gia hạn thỏa thuận hành lang ngũ cốc do Liên hợp quốc làm trung gian vào tháng 7.

Trước đó, vào tháng 7/2022, Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian để Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngũ cốc biển Đen. Mục đích thoả thuận nhằm hạ nhiệt cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, bằng cách cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua biển Đen một cách an toàn.

Theo Trung tâm điều phối chung ở Istanbul, thỏa thuận ngũ cốc biển Đen đã cho phép 3 cảng của Ukraine xuất khẩu 33 triệu tấn ngũ cốc và thực phẩm khác ra thế giới, với hơn một nửa trong số đó là xuất khẩu sang các nước đang phát triển.