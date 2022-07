Ukraine đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu ngũ cốc

(VTC News) -

“Các cuộc đàm phán hiện đang diễn ra với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc với các đại diện của Ukraine - những người chịu trách nhiệm về an ninh cho lượng ngũ cốc rời khỏi các cảng của chúng tôi", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói hôm 4/7.

"Điều quan trọng là đảm bảo an ninh cho tàu của các quốc gia di chuyển. Do đó, chúng tôi cần đảm bảo an ninh cho những con tàu sẽ đến đây để chở thực phẩm", ông Zelensky cho biết thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Ông Zelenskyy cho biết Ukraine đang làm việc "trực tiếp" với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về vấn đề này.

Trong những tuần gần đây, nhiều quốc gia mong muốn các cuộc đàm phán này sớm diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, góp phần giải bài toán thiếu hụt lương thực trên toàn cầu.

Ukraine là một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Kiev không thể xuất khẩu ngũ cốc bằng đường biển do xung đột đang diễn ra ở nước này.

Kiev cáo buộc Nga ngăn chặn các tàu của nước này di chuyển ra khỏi các cảng. Tổng thống Zelensky cho biết hiện tại 22 triệu tấn ngũ cốc đang bị mắc kẹt và nước này dự kiến ​​thu hoạch thêm khoảng 60 triệu tấn vào mùa thu.

Nga phủ nhận việc ngăn chặn tàu chở ngũ cốc, nói Ukraine phải chịu trách nhiệm cho việc này đồng thời nhấn mạnh nguyên nhân là do các hoạt động khai thác tại các cảng của Ukraine.

Hôm 4/7, quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã chặn một tàu chở hàng mang cờ Nga ở ngoài khơi bờ biển Đen và đang điều tra cáo buộc của Ukraine rằng tàu này đang chở ngũ cốc bị bất hợp pháp.

Liên hợp quốc nhiều tuần qua thúc đẩy kế hoạch mở hành lang vận chuyển an toàn, cho phép Ukraine xuất khẩu lúa mì và các mặt hàng khác từ cảng Odessa ven biển Đen.

Tháng trước, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh gói giải pháp này là cần thiết, đồng thời kêu gọi Nga tạo điều kiện cho việc xuất khẩu ngũ cốc an toàn tại các cảng của Ukraine.