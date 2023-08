Ukraine chật vật đánh chặn tên lửa Nga

(VTC News) -

Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yury Ignat thừa nhận, các tên lửa do lực lượng Nga phóng có khả năng thay đổi hướng đi chỉ trong vài giây, do đó trở nên “tàng hình” trước lực lượng phòng không của Ukraine.

"Quân đội Nga đang sử dụng các chiến thuật tinh vi hơn, lên kế hoạch tấn công, lập trình đường đi tên lửa… để vượt qua hệ thống phòng không theo cách hiệu quả nhất và khai thác các điểm yếu đối phương”, ông Yury Ignat nói.

Tên lửa Kh-50 của Nga.

Các tên lửa Nga đã bay xa tới vùng Lviv, cực tây của Ukraine trước khi quay trở lại và tấn công một sân bay quân sự ở vùng Khmelnitsky ở trung tâm Ukraine. Ngoài ra, tên lửa của Nga “cũng có thể biến mất khỏi radar và trở nên vô hình đối với các thiết bị định vị vô tuyến trong một khoảng thời gian nhất định".

Theo người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine, các máy bay không người lái của Nga "di chuyển theo quỹ đạo vòng tròn", khiến lực lượng phòng không Ukraine mất dấu.

Kiev đang sử dụng một số hệ thống phòng không tiên tiến do Washington và các đồng minh cung cấp. Danh sách này bao gồm hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất và Iris-T do Đức sản xuất. Trong suốt cuộc xung đột đang diễn ra, phương Tây đã rót viện trợ tài chính và quân sự rộng rãi cho Ukraine, riêng Mỹ đã phân bổ khoảng 100 tỷ USD. Các quốc gia phương Tây cũng nhiều lần tuyên bố coi phòng không là ưu tiên hàng đầu khi viện trợ quân sự cho Kiev.

Vào cuối tháng 7, người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine thừa nhận Moskva có lợi thế đáng kể so với Kiev về tác chiến điện tử. Vào thời điểm đó, ông nói rằng Nga có "rất nhiều hệ thống mạnh mẽ", đồng thời thừa nhận Ukraine "bắt đầu muộn" trong vấn đề này.

Những hệ thống của Nga đặc biệt hiệu quả trong việc đánh chặn máy bay không người lái của đối phương và buộc chúng phải hạ cánh. Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên thông tin về việc bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine mà không cần nổ súng.