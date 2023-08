Ukraine cảnh báo 'thiếu hụt vũ khí nghiêm trọng'

(VTC News) -

Ông Mikhail Podoliak, trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine, nói chiến dịch quân sự của Kiev đang bị "chôn chân" do thiếu vũ khí, cho rằng các đồng minh cần cấp thêm nguồn cung để quân đội nước này chống lại Nga hiệu quả hơn.

“Từ quan điểm cân bằng trên chiến trường, vũ khí Ukraine thực sự thiếu hụt đáng kể”, ông Mikhail Podoliak cho biết.

Hình ảnh binh sĩ Ukraine mang theo đạn pháo. (Ảnh: Getty)

Theo vị này, Kiev cần thêm đạn pháo và tên lửa tầm xa, đồng thời đang gặp "sự thiếu hụt nhất định" về thiết bị rà phá bom mìn. Quân đội Ukraine cũng gặp khó khăn trong việc sửa chữa áo giáp bị hư hỏng.

Ông Mikhail Podoliak cũng cho biết những vũ khí quan trọng mà Ukraine vẫn thiếu là hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu hiện đại, đặc biệt là F-16 do Mỹ sản xuất. Kiev đã yêu cầu các nước phương Tây cung cấp F-16 trong nhiều tháng, nhấn mạnh F-16 sẽ giúp Kiev đối đầu hiệu quả với Moskva.

Tuy nhiên, Washington và đồng minh đến nay chưa dứt khoát trong việc cung cấp máy bay phản lực F-16 cho Kiev.

Kể từ khi xung đột bùng phát, Ukraine đã yêu cầu vũ khí ngày càng tinh vi từ phương Tây phục vụ cho cuộc phản công được phát động vào đầu tháng 6. Chiến dịch đến nay không mang lại kết quả cụ thể, trong khi khí tài do phương Tây cung cấp, bao gồm xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và xe bọc thép CV90 do Thụy Điển sản xuất, đã bị quân Nga phá hủy hoặc bị thu giữ.

Moskva nhiều lần hối thúc phương Tây ngừng "bơm" vũ khí cho Ukraine, cảnh báo việc tiếp tục viện trợ quân sự sẽ chỉ kéo dài xung đột và gây ra nhiều thiệt hại cho Ukraine hơn là thay đổi kết quả cuối cùng.

Kông Anh (Nguồn: RT)